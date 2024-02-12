Подружня пара зі США знайшла старовинні листи під час ремонту будинку (відео)

Метт і Керрі Тессмер провели власне розслідування, щоб дізнатися, ким був автор послань. Крім листів, було виявлено й інші старовинні предмети.

Подружня пара з Міннеаполіса (США), яка переробляла свою ванну кімнату, знайшла два любовні листи, яким може бути майже сто років. Про це пише UPI.

Метт і Керрі Тессмер розповіли, що виявили безліч старовинних речей у стіні за унітазом, включно з контейнерами для ліків, рожевою водою, лезами для гоління й деякими туалетними приналежностями місцевого виробництва від давно зниклих брендів. За словами подружжя, найцікавішою знахідкою стала пара любовних листів, які, як виявилося, були написані одним і тим же підлітком двом різним дівчатам.

Послання, підписані "Джон Б.", були адресовані Гейзел і Полін. В обох листах хлопець зізнавався в коханні та відданості й просив кожну з них піти з ним на танці.

"Прочитавши деякі листи, ми зрозуміли, що, найімовірніше, це був підліток віком від 13 до 18 років. Вони говорили про перший обід, про те, що в цей день у них уроки", — розповіла Керрі Тессмер.

Листи були адресовані адресовані дівчатам Гейзел і Полін Фото: колаж Фокус

За словами подружжя, вони ще не встановили персону Джона Б., але вже намітили для себе "пару підозрюваних". Джон Павло, перший власник будинку, жив у ньому зі своєю сім'єю з 1920-х до 1950-х років, і в нього був син, якого теж звали Джон.

"Джону Джозефу Павло було близько 17 років, коли він жив у цьому будинку зі своєю сім'єю", — каже Керрі Тессмер.

Другим "підозрюваним" став Джон Бук, який народився в 1930-х роках, але був уже дорослим, коли переїхав у будинок у 1960-х. За словами подружжя, на горищі вони знайшли кілька його старих шкільних зошитів, що свідчить про те, що він зберігав спогади про свої підліткові роки.

"Я б хотіла дізнатися історію, яка стоїть за цим, а також чому листи не були доставлені та чому вони опинилися в стіні нашої ванної", — додала американка.

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