Можливо, ви геній: яка з монет досягне дна відра першою (фото)

Людям необхідно зрозуміти, яка з монет опуститься на дно відра першою за відведений час. На думку автора тесту, той, хто впорається з поставленим завданням, має задатки генія.

Нова головоломка перевірить, наскільки високий ваш рівень IQ. Людям потрібно визначити, яка монета досягне дна відра першою, але це набагато складніше, ніж здається на перший погляд. Перевірити своє мислення пропонує британський таблоїд The Mirror.

Автор тесту Джагран Джош стверджує, що людина має високий рівень IQ та може вважати себе генієм, якщо знає правильну відповідь. Однак є одна умова: у людей лише 4 секунди на вирішення цього завдання.

Видання зазначає, що ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті й концентрації уваги. Приділяючи час вирішенню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу та змусити свій мозок працювати по-іншому. До того ж візуальні головоломки — це чудовий спосіб розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж припускає його автор.

На картинці зображено два відра, наповнені водою. Одне з них має температуру 25°C (за Цельсієм), а інше — 25°F (за Фаренгейтом). Якщо кинути монету в обидва відра одночасно, яке з них першим досягне дна?

Яка монетка впаде на дно відра першою Фото: Bright Side

Вітаємо, якщо ви обрали відро з температурою води 25°C. Якщо ви не зрозуміли, не хвилюйтеся — зараз ми пояснимо, чому це правильна відповідь. Монета, опущена у відро з температурою 25°C, досягне дна першою, оскільки вода все ще перебуватиме в рідкому стані. Вода у відрі з температурою 25°F замерзне.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Bright Side

Крім того, що подібні завдання й тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на триваліший час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити приховану в оптичній ілюзії тварину за 8 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати оленя в зимовому лісі за 8 секунд. На перший погляд, це досить просто, але вас відволікатимуть інші силуети на малюнку.

Також стало відомо, що тільки люди з гострим зором побачать дзвіночок серед мерехтливих ключів. Ця головоломка перевіряє ваші навички спостереження й увагу до деталей.