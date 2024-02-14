Можуть опинитися в океані: багатомільйонні особняки звисають із краю скелі (відео)

Будинки будуть позначені червоною міткою, що означає, що будинок визнано небезпечним для проживання. Їхні власники не змогли покинути узбережжя, оскільки земля насичена вологою.

У США три великі багатомільйонні будинки, розташовані на схилі скелі в Каліфорнії, були дуже близькі до того, щоб впасти в океан після того, як великий шматок берегової лінії обвалився під час нещодавнього шторму. Про це пише FOX News.

Потужні зимові шторми, що обрушилися на регіон із проливними дощами та ураганними поривами вітру, змили частину скелі, внаслідок чого задні частини будинків опинилися в небезпечній близькості від краю.

Неймовірні кадри показують, як три будинки, вартістю в мільйони доларів, стоять на краю урвища на Scenic Drive у Дана Пойнт, мальовничому місті в окрузі Оріндж, розташованому приблизно за 60 миль на південь від центру Лос-Анджелеса. Велика купа бруду, піску і каміння лежить біля основи скелі приблизно за 150 футів нижче (45 метрів), а хвилі розбиваються об осадові породи. Нижню частину сходів, які, судячи з усього, раніше допомагали спуститися до океану, також було винесено.

Будинки будуть позначені червоною міткою Фото: FOX News

Три сусідні особняки оцінюються приблизно в $15,9 млн, $14,1 млн і $12,9 млн відповідно, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на рієлторську компанію Redfin. За будинками, розташованими на скелі, ведеться спостереження, але, схоже, що поки їм нічого не загрожує. Такою думкою поділилася інспектор округу Оріндж Катріна Фоулі.

"Це виглядає більш драматично, ніж є насправді", — сказала вона в понеділок, 12 лютого.

За її словами, після огляду будинків будівельний інспектор дійшов висновку, що структурних пошкоджень немає, і не очікується. Однак будівлі будуть позначені червоною міткою, що означає, що будинок визнано небезпечним для проживання.

Евакуація також не планується, сказала Фоулі. Вона зазначила, що домовласники ще не вибралися з лісу, оскільки земля насичена вологою, і очікуються нові дощі.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік лопатою прокопав канал від річки до озера. Ендрю Говард вигріб з дна осад і каміння, а потім склав їх так, щоб перекрити природний потік води й перенаправити його в потрібне йому русло.

Також стало відомо, що на продаж виставили гараж за майже 48 млн гривень. Агент із продажу нерухомості пояснив, що будівлю можна переробити на житловий будинок, якщо отримати дозвіл на будівництво.