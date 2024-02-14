Жінка намагалася втекти з клініки після пластичної операції, щоб не платити (відео)

Пацієнтка приїхала з іншої країни й одразу ж після косметичної процедури на обличчі спробувала втекти. Жінку помітили медсестри, які й затримали її до прибуття охорони.

Іноземка, ім'я якої не називається, спробувала втекти з приватної клініки в Стамбулі (Туреччина) через кілька годин після того, як їй зробили пластичну операцію, щоб не платити за неї. Про це пише Oddity Central.

Інцидент стався минулого тижня в стамбульському районі Сіслі й був знятий на камеру перехожими. У короткому ролику, який потрапив у соцмережі, видно, як жінка в лікарняному халаті та білих капцях сперечається з лікарями й медсестрами, які намагаються перешкодити їй піти. Обличчя пацієнтки помітно опухло і майже повністю вкрите бинтами, що цілком логічно, якщо врахувати, що всього за кілька годин до цього вона перенесла велику пластичну операцію. З'ясувалося, що відразу після того, як відійшла анестезія, вона намагалася втекти, щоб не оплачувати процедуру.

Інцидент стався минулого тижня в приватній клініці Фото: YouTube

Турецька телекомпанія NTV повідомила, що іноземка, чия особистість і громадянство не розкриваються, приїхала до Туреччини, щоб зробити пластичну операцію на обличчі. Вона поспілкувалася з лікарями, домовилася про процедуру та її вартість, але щойно вона змогла ходити після косметичної процедури, вона нібито спробувала втекти з лікарні, не заплативши.

Співробітники клініки помітили її, коли вона виходила з лікарні, і спробували затримати її. Зав'язалася перепалка, жінці не дали піти до прибуття охорони, і вона почала лаятися на медсестер і лікарів іноземною мовою. Повідомляється, що пізніше пацієнтку супроводили назад у лікарню, але як розв'язалася ситуація поки невідомо.

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