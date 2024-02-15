Таємниця під землею: де розташована "секретна лабораторія" людей та інопланетян (фото)

Бізнесмен Пол Бенневіц стверджував, що в одному з міст США ховається секретна база прибульців, де інопланетні істоти і люди нібито об'єдналися для проведення експериментів.

У крихітному містечку Дульсі, штат Нью-Мексико (США), мешкає менше ніж 3 000 осіб, але воно вже давно стало причиною постійних суперечок між людьми, які вірять у теорії змов та існування інопланетян. Про це пише Daily Star.

Кажуть, що під землею в Дульсі ховається секретна база прибульців, де інопланетні істоти і люди нібито об'єдналися для проведення експериментів. Як би божевільно це не звучало, але заяви про дивні події вперше з'явилися 1979 року завдяки бізнесмену на ім'я Пол Бенневіц. Він був членом Організації з дослідження повітряних явищ, яка займалася цивільними розслідуваннями НЛО. У рамках своєї роботи американець зробив кілька сміливих заяв про Дульсу, заснованих, як він стверджував, на цілком секретних повідомленнях.

Хоча Бенневіц ніколи не говорив, звідки це взялося, він був непохитний у тому, що в містечку існує секретна підземна база і що її використовують як інопланетяни, так і військові Сполучених Штатів для проведення нелюдських і жорстоких експериментів над людьми.

Секретну базу нібито приховують під землею Фото: The Center for Land Use Interpretation

1981 року бізнесмен написав листа сенатору Сполучених Штатів, у якому виклав усе, що зміг дізнатися.

"Я знав, де розташовані бази прибульців у північній частині Нью-Мексико, у центрі резервації апачів Джикарілла за 4,5 милі на північний захід від Дульси, штат Нью-Мексико. Я знаю, що хтось із військових уклав угоду з прибульцями кілька років тому, віддавши їм землі, худобу тощо в обмін на технологію у вигляді корабля з атомним двигуном, а також створивши поруч велику базу США для випробувань корабля. Десь наприкінці 79-го або на початку 80-го року сталася суперечка через зброю, і військові покинули базу; остаточний стан людей невідомий. У мене є офіційні фотографії НАСА U2 CIR (кольоровий інфрачервоний) з дуже високою роздільною здатністю, а також фотографії низького рівня і наземні фотографії, на яких базу показано у всіх деталях (фотографії отримано законним шляхом через UNM, Університет Нью-Мексико)", — писав американець.

Місто Дульса у штаті Нью-Мексико, США Фото: Google Maps

За його словами, конструкція корабля, на яку було укладено договір, відстає від технології прибульців більш ніж на тридцять років. Також він повідомляв про двох жінок і дитину в околицях Остіна, штат Техас, які зазнали серйозного радіаційного опромінення на близькій відстані від судна.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдери планують будувати підземні бункери по всьому світу. На думку фахівців з Bulletin of the Atomic Scientists, загроза ядерної війни стала вищою, ніж за останні десятиліття, а людство переживає "момент історичної небезпеки".

Також стало відомо, що влада села придумала, як відігнати "злих" духів після загадкових смертей. Жителів попередили, що 8, 14 і 15 числа кожного місяця не можна приводити худобу і приносити рис, лісові трави, дрова, землю і каміння. Відвідувачі села теж повинні дотримуватися нових вимог.