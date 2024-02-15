"Крик про допомогу": у субтитрах до серіалу Netflix помітили загадкове послання (фото)

Під час перегляду екранізації дівчина виявила незвичний напис, який викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах.

На популярному форумі Reddit було опубліковано фото екрана з серіалу від Netflix, у субтитрах до якого було помічено загадкове повідомлення. Користувачі соцмережі вирішили, що це можливий крик про допомогу. Знімок розмістив користувач із нікнеймом @ask-a-physicist.

Дівчина, яка вирішила не називати свого імені, опублікувала фотографію екрана телевізора із зафіксованим кадром із серіалу.

"Субтитри Netflix дали збій. На екрані постійно миготить фраза "немає сенсу жити", хоча ніхто цього не вимовляє", — поділилася вона.

Користувачам форуму Reddit це явище також здалося незвичайним Фото: Reddit

Користувачам форуму це явище також здалося незвичайним.

"Потрібно перевірити, як справи в укладачів субтитрів Netflix. Можливо, вони йдуть не дуже добре", "Це крик про допомогу", "Він намагається тобі щось сказати", "Ваш агент ЦРУ намагається зв'язатися з вами", "Я б збожеволів, якби це сталося зі мною", — писали вони.

Інші учасники обговорення припустили, що автор могла зіткнутися з технічним збоєм або цілеспрямованою атакою на систему. Один із користувачів зауважив, що змінити субтитри на платформі для потокової передачі можуть легко ті, хто має до цього доступ.

"Велика частина роботи зі створення субтитрів доручається стороннім виконавцям, і контроль над результатами може бути недостатньо суворим. Можливо, це повідомлення когось, що висловлює бажання звільнитися або попереджає про щось більш серйозне", — додав інший учасник обговорення.

Однак далі за всіх у своїх здогадках пішов користувач із ніком @moonracers.

"Дивно. Я один ніколи не чув про телевізор компанії Bush?" — написав він.

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