"Мандрівник у часі" повернувся з 2671 року, щоб попередити про катастрофи (відео)

Ено Аларік, який стверджує, що знає про події майбутнього, поділився своїм новим прогнозом. Раніше чоловік розповідав про планети-близнюки Землі, візити інопланетян і Третю світову війну.

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Самопроголошений "мандрівник у часі" Ено Аларік стверджує, що повернувся з 2671 року і попереджає світ про прийдешні катастрофи, включно з тією, що відбудеться цими вихідними. Про це він повідомив в одному зі своїх останніх роликів у TikTok.

Загадковий користувач TikTok, відомий також під ніком @theradianttimetraveller, набрав понад 826 тисяч передплатників, публікуючи попередження про передбачувані майбутні події. Відео на каналі чоловіка швидко стають вірусними й набирають тисячі та мільйони переглядів. Раніше автор уже публікував попередження про зіткнення планет-близнюків із Землею, прильоти інопланетян і навіть про початок третьої світової війни.

Цього разу Ено Аларік повідомляє про нові дивні й часом страшні події, які, за його словами, відбудуться, включно із землетрусом і "скринькою Пандори", яка "перенесе людей" в інший всесвіт. Однак перед цим мандрівник у часі повідомляє, що на Г'юстон у Техасі (США) обрушиться руйнівний торнадо, який стане найстрашнішим з усіх, що коли-небудь бачили люди.

"Частина 1. 17 лютого: На Х'юстон, штат Техас, обрушується перший в історії торнадо категорії f6. Він руйнує майже все місто, ставши найстрашнішим торнадо в історії людства. 28 березня: знайдено стародавній артефакт, дотик до якого відправляє вас в інший всесвіт. Він називається "Скринька Пандори", всесвіти можуть бути дуже схожими або зовсім різними. 2 квітня: На розломі Сан-Андреас відбувається землетрус магнітудою 9,8, названий "Великий Джон". 15 травня: На Землю приземляється інопланетянин, відомий як "Чемпіон", він прибув сюди, щоб забрати 10000 людей на іншу придатну для життя планету. Він уже був тут одного разу і повернувся, щоб спробувати врятувати нас від "47", які будуть обрані випадковим чином", — розповів Ено у своєму ролику.

Багато його передбачень стали вірусними в соцмережах. Його ролики прокоментували понад 39 000 осіб і багато хто з них поставив лайки. Однак не всі були раді почути новину про торнадо.

"Я живу в Х'юстоні й не схвалюю це повідомлення", "Мені здається, ви не уявляєте, наскільки великий Х'юстон насправді", "Вони діляться тільки поганими речами. Чому б не поділитися чимось позитивним?", "Чому жоден мандрівник у часі не може поділитися виграшними номерами лотереї?" — писали користувачі TikTok.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка стверджує, що чийсь голос допоміг її бабусі врятувати життя дитині. Вона поділилася історією своєї бабусі, якій "надприродна" зустріч допомогла врятувати її дочку. Розповідь викликала бурхливе обговорення в соцмережах.

Також стало відомо, що в покинутому особняку, безлюдному майже 50 років, знайшли старовинні листи і записки. На дверцятах однієї з шаф висіла червона сукня, через яку порожній будинок і отримав своє прізвисько, але це далеко не єдина річ, що залишилася від останніх власників.