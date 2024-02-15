Загадковий напис на столі, купленому на розпродажі, вказує на "поховане тіло"

Таємниче послання викликало бурхливе обговорення в соціальних мережах. Багато людей висловили бажання відвідати вказане місце, але це було небезпечно.

Координати "похованого тіла", надряпані на шухляді в столі, який 5 років тому купили в комісійному магазині, досі розбурхують свідомість людей. Про цю історію згадує британський таблоїд Daily Star.

Таємниця залишається не розкритою. Незвичайна подія почалася близько п'яти років тому, коли хтось написав у Facebook, що купив стіл у комісійному магазині. І хоча в цьому немає нічого незвичайного, напис у столі викликав тривогу в людей, оскільки свідчив, що в певному місці "поховано" тіло.

Послання вказувало на координати місця, яке є частиною полігону ВПС Ейвон-Парк у Кіссіммі, штат Флорида, США. Тут розташована коротка злітно-посадкова смуга, а також майданчики для запуску ракет. Видання зазначає, що координати 27°36'32.6 "N 81°12'24.8 "W вказують саме на це місце. Супутникові знімки показують, що за останні 5 років нічого не змінилося.

Координати 27°36'32.6 "N 81°12'24.8 "W вказують на місце поруч із військовою базою США Фото: Google Maps

Точні координати вказують на узбіччя дороги, що веде до полігону, на якому немає ні розмітки, ні будь-чого ще, окрім зеленого чагарнику. Згідно з інформацією на сайті бази, Ейвон-Парк — це територія, яку використовують для вивчення того, що відбувається навколо полігону, коли його використовують збройні сили.

"Дослідження покликане захистити здоров'я, безпеку і добробут населення, водночас забезпечуючи можливість військовим службам і агентствам національної безпеки проводити необхідні тренування на полігоні. Життя поруч із полігоном в Ейвон-Парку (APAFR) не повинно сильно вплинути на вашу власність або спосіб життя. Однак з метою безпеки жителів околиць і військовослужбовців можуть діяти деякі обмеження", — говорив представник ВПС США.

Стіл купили в комісійному магазині Фото: колаж Фокус

Коли повідомлення вперше стало вірусним, чоловік, який живе неподалік, дав пораду всім, хто збирається вирушити на це місце.

"Я володію рекреаційною нерухомістю на північ від цього місця. Як уже йшлося, місце, позначене шпилькою, розташоване всередині полігону Avon Park Bombing Range або допоміжного поля MacDill AFB, як воно офіційно називається. Якщо ви трохи зменшите масштаб і подивитеся на північ, то побачите Асоціацію власників нерухомості River Ranch (RRPOA), наші табори та лінію паркану, що розділяє RRPOA і полігон. Ми їздимо на своїх чотириколісних мотоциклах у самий кінець території і дивимося, як вони проводять бомбардування. Крім того, що ви порушуєте межі військового об'єкта, вам не варто вирушати туди в похід. Там багато боєприпасів, що не розірвалися. База видає дозволи на полювання на території бази, але це не поруч із тим місцем, яке вказали на столі", — написав він на Reddit.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка помітила на старому сімейному знімку таємничу фігуру. Емі Хоурілук відправила свого сина Лео до лікаря після того, як він розповів їй про моторошну людину в спортивному костюмі. Через роки жінка зрозуміла, що помилялася.

Також стало відомо, що блогер побачив на камері "таємничу фігуру" в покинутій лікарні. Всередині будівлі міський дослідник побачив речі, які налякали його та знімальну команду. Однак глядачі розділилися на 2 табори. Одні були налякані побаченим, а інші не вірили, що будівлю покинули.