Сімейна драма: чоловік благав посадити його до в'язниці через злих родичів (відео)

Чоловіка на ім'я Ануча спіймали на крадіжці в магазині. Після затримання він розповів співробітникам поліції, що ступив на стежку злочинів через батьків.

У Таїланді чоловік вкрав сумочку і благав поліцейських посадити його до в'язниці, щоб він зміг втекти від проблем у своїй родині. Про це пише The Thaiger.

15 лютого, в провінції Чаченгсау, в районі Банг Паконг, 42-річного чоловіка на ім'я Ануча затримали співробітники поліції за крадіжку у власниці магазину секонд-хенд. Він регулярно відвідував заклад і продавав речі, які раніше там же і вкрав. Власниця магазину, 62-річна жінка на ім'я Яй, почала підозрювати, що деякі товари пропадають, і вирішила перевірити записи з камер спостереження, які підтвердили її побоювання.

Коли вона звинуватила Анучу в крадіжці, той зажадав, щоб вона викликала поліцію. Під час того як жінка набирала номер, підозрюваний схопив її сумочку і спробував втекти з магазину. Співробітники магазину і ще один чоловік зуміли наздогнати його і затримати, попри те, що той стрибнув у ставок. Після прибуття співробітників поліції, Ануча розридався і благав, щоб його заарештували.

Намагаючись втекти чоловік стрибнув у ставок Фото: YouTube

Чоловік пояснив, що вирішив скоїти крадіжку через "жорстокість світу і проблеми в сім'ї". Він розповів, що його батьки завжди наставляли його бути чесним, але при цьому самі скоювали деякі злочини. Коли Ануча спробував викрити своїх родичів і подав заяву в поліцію, ніхто з сім'ї, включно з його дружиною, не підтримав його. Усі заявили, що правопорушення допомагають їм заробляти на життя, і це є реальністю, з якою він має змиритися або відправлятися до в'язниці.

Унаслідок цього Ануча почав здійснювати крадіжки сам. Він зазначив, що його арешт стане полегшенням для його сім'ї. У поліції заявили, що незалежно від правдивості цієї історії, чоловікові загрожує від 5 до 10 років в'язниці та штраф у розмірі від 100 до 200 тисяч батів (від 105 тисяч до 317 тисяч гривень) за крадіжку відповідно до розділу 340 Кримінального закону.

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