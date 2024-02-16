"У 100 разів страшніше": людей налякало те, як насправді міг тонути "Титанік" (відео)

"Титанік" — розкішний океанський лайнер, який трагічно затонув рано-вранці 15 квітня 1912 року, після зіткнення з айсбергом. Нова симуляція аварії викликала суперечки в мережі.

Один із користувачів соціальних мереж створив симуляцію того, який насправді могла мати вигляд фатальна ніч, коли затонув "Титанік". Багато глядачів розповіли, що така ситуація лякає набагато більше за оригінал. Ролик було показано в X, раніше Twitter.

"Титанік" став культовим фільмом, але чи точно він відображає те, як усе відбувалося насправді? Згідно з опублікованою в мережі тривожною симуляцією, очевидно, що все було інакше, ніж у кіноадаптації, оскільки все було набагато жахливіше, ніж будь-хто міг собі уявити. Однак деякі люди стверджують, що й ця симуляція не точна.

Видання The Mirror зазначає, що за власним зізнанням Джеймса Кемерона (режисер "Титаніка"), він інтерпретував цю подію лише наполовину, попри те, що йому допомагала команда інженерів і вчених, щоб зробити її якомога точнішою. Однак користувач X (Twitter) під нікнеймом Science girl показав, як, на його думку, насправді затонув корабель.

Симуляція показала порівняння того, як, на думку людей, виглядало затоплення "Титаніка", з тим, який воно нібито мало вигляд насправді. У першій частині відеоролика небо було освітлене, і все було добре видно. Здавалося, що це зоряна ніч, а місяць повністю освітлює небо. Але в ранні години 15 квітня 1912 року, за словами автора повідомлення, настала повна темрява, і все, що можна було побачити, — це тьмяне світло всередині корабля.

Відео, змонтоване під "моторошну" версію пісні Centuries гурту Fall Out Boy, налякало користувачів соціальних мереж і змусило їх почуватися дуже незатишно. Однак знайшлися й ті, хто вважає, що все було не так.

"Ця темрява, цей жах, цей біль, цей страх", "Вау, в темряві це в 100 разів страшніше", "Ні, промені, відбиваючись від води, давали трохи світла. Це, безумовно, не так яскраво, як у першому ролику, але й не непроглядна темрява, як у другому", "Уявіть, як там було темно. Чути, як акули поїдають твоїх друзів. Гадати, чи будеш ти наступним, замерзаючи до смерті, і цього достатньо, щоб по хребту пробігло тремтіння", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що цілі села можуть звалитися в море протягом кількох років. За останні роки ситуація зі скелею поруч із узбережжям стала настільки жалюгідною, що населення попереджають триматися якомога далі від її країв.

Також стало відомо, що незадоволені пасажири почали громити аеропорт через скасування рейсу. Люди, які очікували на свій політ, напали на обслуговувальний персонал і завдали шкоди дорогому обладнанню. Їхній рейс затримали на цілу добу, а потім і зовсім скасували.