"Вигляд мільярдера": цілі села можуть завалитися в море протягом кількох років (фото)

За останні роки ситуація зі скелею поруч із узбережжям стала настільки жалюгідною, що населення попереджають триматися якомога далі від її країв.

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Місцеві жителі в Елромі та Скіпсі у Східному Йоркширі (Велика Британія) спостерігали, як за кілька років зникло до восьми футбольних полів землі, і експерти побоюються, що в майбутньому цілі села можуть опинитися в морі. Про це пише The Mirror.

Люди, які живуть на краю берегової лінії у Великій Британії, що руйнується, кажуть, що "вигляд мільярдера" — це одночасно і їхня головна визначна пам'ятка, і найбільший ворог. Після нещодавніх штормів, що обрушилися на більшу частину країни, жителі Елрома і Скіпсі, Східний Йоркшир, всього за два тижні опинилися на 30 футів (9,1 метра) ближче до моря.

За останні роки ситуація стала настільки плачевною, що населення попереджають триматися якомога далі від країв скелі поруч з узбережжям після кількох значних обвалів. Постраждав навіть популярний приморський курорт Брідлінгтон.

"2023 рік був жахливим, дуже поганим роком для берегової ерозії. Це наша головна визначна пам'ятка — море, але в несприятливі часи воно стає нашим найбільшим ворогом у тому, що стосується берегової ерозії", — розповів 78-річний Вілфрід Гоутон, власник караван-парку Seaside Caravan Park в Елромі.

Берегова лінія Східного Йоркшира скорочується в середньому на шість метрів на рік Фото: Ben Lack Photography Ltd

За його підрахунками, з середини 60-х років село втратило 10 акрів землі, що відповідає приблизно восьми футбольним полям.

Видання зазначає, що берегова лінія Східного Йоркшира скорочується в середньому на шість метрів на рік, а деякі райони втрачають від 12 до 15 метрів. Доктор Едді Демпсі, викладач структурної геології в Університеті Галла, каже, що узбережжя, що складається з глини, мулу і піску, особливо вразливе.

Фахівець попередив, що зміна клімату призводить до частіших штормів і дощів, які послаблюють осадові породи, що призводить до обвалення скель.

"Ми попереджали про це протягом 30 років, кажучи, що в майбутньому все зміниться. Нам доведеться навчитися жити зі зсувами та ерозією на узбережжі. Зрештою, це узбережжя зникне. Як швидко — це ще залежить від моделей, але швидкість зростає, і в найближчі 100 років ми почнемо втрачати села на узбережжі. Ми вже втратили села на цьому узбережжі. Це не нова особливість, просто вона стає все швидшою і швидшою, і це прямий наслідок зміни клімату", — розповів він.

Фахівці використовують безпілотники, щоб скласти карту узбережжя і з'ясувати, які ділянки зазнають найбільшого ризику Фото: Ben Lack Photography Ltd

Доктор також зазначив, що вони використовують безпілотники, щоб скласти карту узбережжя і з'ясувати, які ділянки наражаються на найбільший ризик.

Представник Ради округу Іст-Райдінг заявив, що в окрузі діє політика "відсутності активного втручання", а отже, природній ерозії буде дозволено тривати.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка помітила на старому сімейному знімку таємничу фігуру. Емі Хоурілук відправила свого сина Лео до лікаря після того, як він розповів їй про моторошну людину в спортивному костюмі. Через роки жінка зрозуміла, що помилялася.

Також стало відомо, що блогер побачив на камері "таємничу фігуру" в покинутій лікарні. Всередині будівлі міський дослідник побачив речі, які налякали його та знімальну команду. Однак глядачі розділилися на 2 табори. Одні були налякані побаченим, а інші не вірили, що будівлю покинули.