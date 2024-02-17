Провісник загибелі: на Філіппінах на берег викинуло дуже рідкісну океанську рибу (фото)

Рибу, що мешкає на глибині щонайменше кілометр, настільки рідко можна побачити на березі, що місцеві жителі наділили це явище тривожним змістом. Вони вважають, що це спричинить сильні землетруси.

Майже чотириметрову рибу-весло (вона ж — риба-ремінь, ремнетел або оселедцевий король) викинуло на берег на пляжі Лейте на Філіппінах, повідомляє Mirror. Місцеві жителі стривожені, оскільки риба, яка отримала назву "провісник загибелі", обіцяє стихійні лиха, зокрема землетруси.

Її виявив рибалка, який досліджував пляж. Побачивши важко травмовану істоту, він зателефонував місцевим представникам захисту дикої природи. На той час, коли вони приїхали на виклик, риба вже померла. У неї було сильно пошкоджене обличчя і сильна кровотеча.

"На жаль, незважаючи на зусилля з його порятунку, поранену рибу-весло було оголошено мертвою і згодом поховано. Цей інцидент слугує нагадуванням про важливість розуміння і збереження різноманітного морського життя, що населяє наші океани", — заявили в управлінні муніципального сільського господарства.

Прибулі на місце експерти констатували смерть риби Фото: ViralPress

Риба-весло — дуже рідкісна глибоководна істота. Зовні вона нагадує величезного вугра або змію. Зазвичай мешкає така риба в тропічних океанах на глибині до кілометра, де харчується дрібною рибою, кальмарами і планктоном. Їх нечасто можна побачити на мілководді, оскільки океанські течії викидають їх на берег.

Серед місцевих жителів, як уже йшлося вище, існує повір'я, що викинута на берег риба-весло свідчить про сильний землетрус, що насувається. Зі свого боку чиновники закликають людей не панікувати, і що подібні чутки не мають нічого спільного з реальністю.

Риба-весло завоювала собі звання провісника землетрусів

Буквально минулого місяця в Андаманському морі тайські рибалки знайшли таку саму рибу. Один із них заявив, що всі мають бути готові до стихійного лиха.

"Андаманське море глибоке, у Таїланді глибина сягає 2000 метрів. Однак веслову рибу зазвичай не ловлять, оскільки люди не рибалять у глибоких водах", — прокоментував те, що трапилося, викладач морської екології Тхун Тамронгнавасават з Університету Касетсарт.

Раніше Фокус писав, що велика риба пішла під воду і потягла на дно рибалку з Філіппін.