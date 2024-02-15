Велика риба пішла під воду і потягла на дно рибалку з Філіппін (фото)

Друзі займалися підводною риболовлею й один із них, спіймавши рибу, пішов по дну. Чоловік знайшов свого товариша без свідомості на глибині 40-50 метрів.

Related video

У середу, 13 лютого, на Філіппінах величезний окунь потягнув під воду рибалку, який зловив його. Інцидент трапився пізно ввечері на острові Себу, коли двоє друзів займалися підводним полюванням із гарпуном. Про це пише SunStar Cebu.

45-річного потерпілого Грегоріо Віньяна-молодшого доправили в районну лікарню Ослоб, де його оголосили мертвим. Чоловік рибалив на мілководді разом зі своїм 33-річним товаришем Джеффрі Фахардо. Друзі використовували ліхтарики під водою. В один момент апарат Віньяна перестав світити, Фахардо поспішив на допомогу другові, але той уже зник з поля зору.

Старший сержант поліції Ноель Пелоне, слідчий поліцейської дільниці Болджон, розповів, що чоловік вистрілив з гарпуна у великого морського окуня, якого місцеві жителі острова називають його лапу-лапу. Риба, залишившись ще живою, пішла під воду, потягнувши за собою на глибину рибалку, який, прагнучи зберегти улов, не відпускав гарпун. На дні водойми у чоловіка закінчився запас повітря, і він помер.

Лікарі, які прибули на місце, підтвердили смерть рибалки Фото: SunStar Cebu

Фахардо знайшов свого товариша без свідомості на глибині 40-50 метрів. Він оперативно витягнув потерпілого і витягнув його на берег і зробив. Лікарі, які прибули на місце, підтвердили смерть рибалки.

Співробітники поліції зазначили, що подібна подія сталася в їхньому регіоні вперше. Родина жертви переконана, що людина загинула внаслідок нещасного випадку.

Раніше Фокус повідомляв, що собака, зростом з людину, досі вважає себе цуценям. Величезний ньюфаундлендський пудель на прізвисько Роульф все ще намагається застрибнути на коліна господаря Крейга, попри свою вагу в 45 кг.

Також стало відомо, що в Індії через 8 місяців звільнили підозрюваного в шпигунстві голуба. Співробітники правоохоронних органів помітили на нижньому боці обох крил птаха символи китайською мовою, після чого почалося тривале розслідування.