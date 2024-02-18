Жінка після низки жахливих трагедій виграла 19 мільйонів у лотерею (фото)
Власниця щасливого лотерейного білета планує придбати новий будинок і поїхати з коханим у весільну подорож.
33-річна Рейчел Лі з Дукінфілда, що у Великій Британії, виграла понад 400 тисяч фунтів стерлінгів (19,2 млн грн) у лотерею "Народний поштовий індекс". Ця неочікувана перемога надихнула жінку допомагати хворим дітям в пам'ять про її синів-близнюків, які померли під час пологів 6 років тому. Деталі історії розкривають журналісти видання The Sun.
Рейчел та її 37-річний чоловік Джон розплакалися, коли дізнались про свій виграш після низки трагічних подій у житті.
"З нами такого не трапляється. Ми звикли дізнаватись телефоном про погані новини", – кажуть вони.
У 2018 році Лі народжувала близнюків на ім'я Реджі та Ронні, але хлопчики не вижили, а молода матір й сама ледь не померла від сепсису.
"Вони пожертвували собою заради мене. Це розбиває серце", – додає Рейчел.
Після цієї трагедії британка вирішила присвятити себе догляду за хворими дітьми й влаштувалася на роботу в дитячий медичний центр NHS. У майбутньому вона мріє стати медсестрою. Перемога в лотереї дозволить їй здобути вищу медичну освіту й нарешті реалізувати задумане.
"Це багато в чому пов'язано з втратою наших хлопчиків-близнюків, і вона завжди хотіла чимось допомогти іншим. Наприклад, працювати з такими дітьми й такими сім'ями", – пояснює Джон, чоловік Рейчел.
Власниця щасливого лотерейного білета планує витратити частину грошей на лікування свого вітчима Майка, який втратив обидві ноги, а за решту коштів придбати новий будинок і поїхати з коханим у весільну подорож.
Жінка щиро сподівається, що її історія надихне інших не здаватися, попри життєві труднощі та негаразди.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про групу вчителів однієї із середніх шкіл у місті Флоренс, які колективно виграли у лотерею Powerball 1 мільйона доларів. Перед тим, як забрати джекпот, вони зберігали щасливий білет у підручнику з математики, бо "туди ніхто ніколи не заглядає".
Крім того, ми розповідали про колишнього антиквара Майка Антонуччі, який виграв у лотерею 2,8 мільйона фунтів стерлінгів (136 млн грн), але витратив усе своє багатство на розгульне життя та щедрі подарунки.