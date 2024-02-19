"Мандрівника в часі" побачили на поєдинку Тайсона: експерти іншої думки (фото)

Користувачі звернули увагу на поєдинок боксера в 1995 році та помітили в перших рядах людину з предметом, схожим на смартфон. Але експерти Inside Edition стверджують, що чоловік тримав у руках ранню версію відеокамери Dycam Logitech.

У соціальних мережах з'явилася версія про те, що легендарний поєдинок Майка Тайсона в 1995 році знімав на камеру мобільного телефону один із шанувальників боксера. Про це повідомляє Mirror.

Як пишуть користувачі мереж, "мандрівник у часі", який використовував сучасний смартфон, був помічений у натовпі глядачів на боксерському поєдинку Майка Тайсона проти Пітера Макнілі.

"На знімку розмитий глядач тримає перед обличчям білий телефон, який, судячи з усього, записує те, що відбувається на рингу. На "телефоні" навіть були чорні крапки, схожі на об'єктиви сучасних фотоапаратів", — розповідає видання.

Фото: Mirror

Фанати боксу впевнені, що ідея "мандрівника в часі", який вирішив провести дорогоцінні хвилини в іншому вимірі на поєдинку Залізного Майка, має право на життя. Однак ця ідея була спростована YouTube-каналом Inside Edition.

"Ми провели невелике розслідування та з'ясували, що пристрій на відео зовсім не є смартфоном. Це рання версія відеокамери під назвою Dycam Logitech. Тож поки що, схоже, нам доведеться залишити подорожі в часі для кіно", — зауважив ведучий каналу Лес Трент.

Повернення з 2671 року

Водночас самопроголошений "мандрівник у часі" стверджує, що повернувся з 2671 року, щоб попередити людство про катастрофи, що насуваються. Це такий собі Ено Аларік, відомий на TikTok під ніком @radianttimetraveller. Він зібрав понад 826 000 підписників, розповідаючи про катастрофи, які наближаються та які стосуватимуться світу.

За інформацією Mirror, Аларік розповідає про дивні та часом жахливі події, які начебто відбудуться, включно із землетрусом і "скринькою Пандори", яка перенесе людей в інший всесвіт. Водночас "мандрівник у часі" повідомляє, що на Г'юстон у Техасі обрушиться руйнівний торнадо, перший в історії рівня шостої сили, який стане найстрашнішим із усіх, що коли-небудь обрушувалися на людей.

Фокус писав, що легендарний американський боксер і чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон, зав'язавши зі спортом, вирішив зайнятися значно спокійнішим і прибутковішим бізнесом, відкривши 2021 року компанію з виробництва канабісу Tyson 2.0 у межах партнерства з медичною компанією Columbia Care.