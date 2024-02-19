Чоловік поплатився за спробу перевезти у своїх штанях трьох величезних пітонів

38-річного Келвіна Баутіста заарештували за звинуваченням у контрабанді екзотичних тварин. Він не заперечував своєї вини.

Жителя Нью-Йорка, який намагався провезти бірманських пітонів у своїх штанах, засудили за контрабанду через кордон США. Про це пише видання CBS News.

38-річний Келвін Баутіста був засуджений до одного року умовно і штрафу в розмірі 5 тисяч доларів за звинуваченням у контрабанді, хоча спершу йому загрожувало максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення, штрафу до 250 тисяч доларів та звільнення під наглядом на строк до трьох років.

Повідомляється, що інцидент стався у липні 2018 року на прикордонному переході Шамплейн, коли Баутіста їхав автобусом з Канади до Нью-Йорка. Співробітники митної та прикордонної служби виявили змій у невеликій сумці, прикріпленій до штанів, біля внутрішньої сторони стегна, коли перевіряли його паспорт та проводили обшук.

Чоловіка було негайно заарештовано за звинуваченням у контрабанді екзотичних тварин. Він не заперечував своєї вини.

До речі, бірманські пітони входять до числа найбільших змій у світі. Їх довжина може сягати 9 футів (2,7 м), хоча трапляються й 18-футові екземпляри (близько 5,5 м). Ці рептилії походять з Азії, проте останнім часом активно розмножуються у Флориді, де вважаються інвазивним видом через загрозу для місцевої фауни.

Бірманський пітон Фото: Pixabay

Експерти кажуть, що незаконна торгівля екзотичними тваринами залишається досить поширеною проблемою у США. Зловмисники використовують різноманітні способи, щоб провезти через кордон рідкісних змій, павуків, мавп та інших екзотичних видів. Після цього тварин продають на чорному ринку колекціонерам та власникам приватних зоопарків.

Раніше Фокус розповідав, що австралійська сім’я з Квінсленда пережила справжній шок під час поїздки вздовж Elliot Heads Road до Бандаберга, виявивши в автомобілі справжню змію. Під час мандрівки батько сімейства раптово здригнувся і загальмував, закричавши дітям: "Гадаю, в машині змія, вона щойно спробувала вкусити мене!". Пасажири швидко вийшли на зовні й через п’ять хвилин побачили, як рептилія визирає з решітки клімат-контролю.

Крім того, ми писали, як в США дівчинка впіймала триметрового пітона. Змія кілька разів туго обвилася навколо її рук, звиваючись, поки американка запихала її в сумку, яку планувала використовувати для транспортування.