Зміна часових поясів: чоловік "втратив" $340 млн через помилку на сайті (фото)

Джон Чікс купив лотерейний білет, який став предметом спору у великому судовому процесі. Його адвокат стверджує, що подібні випадки вже були і його клієнт має отримати гроші.

Американець подав до суду на лотерею Powerball після того, як йому повідомили, що його очевидний виграш у 340 мільйонів доларів був помилкою. Про це пише NBC Washington.

Адміністратори гри заявили, що їхній сайт помилково показав номери Джона Чікса як виграшну комбінацію. Чоловік, який вважав, що виграв джекпот Powerball у розмірі 340 мільйонів доларів, подав до суду на лотерею.

Житель Вашингтона Джон Чікс придбав лотерейний білет, що став предметом спору, 6 січня 2023 року. Хоча він не бачив розіграшу, який був наступного дня, він побачив свої номери на сайті лотереї DC два дні потому. Цифри на його квитку являли собою комбінацію днів народжень членів сім'ї та інших чисел, що мають особисте значення.

"Я трохи розхвилювався, але я не кричав, не волав. Я просто ввічливо подзвонив другу. Я сфотографувався, як він порадив, і все. Я пішов спати", — згадує американець.

Джон Чікс придбав лотерейний білет, що став предметом спору, 6 січня 2023 року Фото: NBC News

Однак усе змінилося на гірше після того, як Чікс вирушив до офісу лотерей та ігор (OLG), щоб обміняти свій білет на виграш. У судових документах стверджується, що адміністратори відхилили його заявку на отримання джекпоту. Чікс також розповів, що отримав дивну відповідь від співробітника відділу підтримки.

"Гей, цей білет не годиться. Просто викиньте його в сміттєвий бак. Я суворо подивився на нього і запитав: "У сміттєвий бак? О так, просто викиньте його. Тобі не заплатять. Он там є сміттєвий бак". Ось таку відповідь він дав мені", — розповів чоловік.

Видання зазначає, що Чікс не викинув свій білет. Замість цього він поклав його в банківську комірку, звернувся до адвоката і подав на Powerball до суду. Серед інших відповідачів за позовом Чікса — Асоціація лотерей кількох штатів і підрядник гри Taoti Enterprises.

Той самий лотерейний квиток Фото: NBC News

У заяві до суду керівниця проєкту Taoti Бріттані Бейлі розповіла, що 6 січня 2023 року команда забезпечення якості компанії проводила тестування завдання, пов'язаного зі зміною часових поясів на сайті Powerball зі всесвітнього координованого часу на східний стандартний час. За її словами, о 12:09 того самого дня було випадково розміщено тестові номери лотереї на діючому сайті гри, а не в середовищі розробки, яке імітувало сайт, але не було доступне для публічного перегляду. Бейлі додала, що тестові номери не були номерами, що розігруються в розіграші Powerball 7 січня 2023 року. Вони також не могли бути тими, які були розіграні, оскільки були опубліковані за день до цього. 8 січня на сайті DC Lottery неправильні номери лотереї були вказані поруч із реальними виграшними номерами. За словами Бейлі, усвідомивши помилку 9 січня, команда розробників Taoti прибрала номери.

Свою заяву зробив і адвокат Чікса Річард Еванс

"Вони сказали, що один із їхніх підрядників припустився помилки. ... Я поки що не бачив доказів, що підтверджують це. Навіть якщо помилка була допущена, виникає питання: Що з цим робити?" — сказав він.

Чоловік зробив фото виграшної комбінації на сайті Фото: NBC News

Еванс стверджує, що прецедент подібної ситуації вже є. У листопаді минулого року лотерея Айови опублікувала неправильні номери Powerball, пославшись на людську помилку у звітності. Однак тимчасові переможці — люди, яким випали номери, про які йдеться, — могли залишити свої призи, які були від 4 до 200 доларів.

"Помилка була визнана підрядником, і вони виплатили виграші", — додав Еванс.

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