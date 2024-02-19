Власник щасливого білета не забрав виграні в лотерею 36 мільйонів доларів

За словами представників лотереї, шанси на виграш головного призу Mega Millions становлять 1 до 302 мільйонів.

Виграшний білет у лотерею Mega Millions на суму 36 мільйонів доларів, який було розіграно 15 серпня 2022 року, ніхто так і не пред’явив організаторам. За правилами, власник мав 180 днів, аби прийти особисто та отримати свій джекпот. Про це повідомляє видання New York Post.

Білет з восьмизначним головним призом, котрий придбали у магазині Publix у Джексонвіллі (штат Флорида, США), залишився невикористаним, хоча був чинним до опівночі неділі, 18 лютого.

За законом Флориди, 80% коштів від прострочених лотерейних білетів має надходити до Трастового фонду розвитку освіти, що надає гроші для державних шкіл та університетів, а решта 20% повертаються до загального призового фонду.

Фахівці Florida Lottery та Mega Millions неодноразово закликали жителів штату ще раз перевірити наявні квитки перед завершенням терміну, однак ці зусилля виявилися марними.

За законом Флориди, 80% коштів від прострочених лотерейних білетів має надходити до Трастового фонду розвитку освіти, що надає гроші для державних шкіл та університетів. Фото: Mega Millions

За словами представників лотереї, шанси на виграш головного призу Mega Millions становлять 1 до 302 мільйонів. Ймовірно, власник щасливого білета загубив його або не звернув уваги на те, що він виявився виграшним.

До речі, це вже не перший подібний випадок. Ще один виграшний лотерейний білет "загубився" у Флориді в грудні торік – його власник втратив аж 44 мільйони доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про групу вчителів однієї із середніх шкіл у місті Флоренс, які колективно виграли в лотерею Powerball 1 мільйон доларів. Перед тим, як забрати джекпот, вони зберігали щасливий білет у підручнику з математики, бо "туди ніхто ніколи не заглядає".

Також ми розповідали про колишнього антиквара Майка Антонуччі, який виграв у лотерею 2,8 мільйона фунтів стерлінгів (136 млн грн), але витратив усе своє багатство на розгульне життя і щедрі подарунки.