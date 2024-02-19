Відвідування заборонене: всі жителі покинули "місто-привид" через проклятий ліс (відео)

На Землі існує багато місць, які внаслідок різних обставин вважаються занедбаними або проклятими. Найчастіше їхні історії сягають у глибину століть, надаючи їм більше таємничості. Одне з таких міст заборонено відвідувати донині.

Понад сто років жителі міста Дадлітауна, штат Коннектикут, США, страждали від дивних смертей і зникнень, стверджуючи водночас, що в лісі їх оточують дивні істоти. Незабаром вони покинули свої будинки. Про історію проклятого лісу і "міста-привида" розповідає блогер MrBallen в одному зі своїх роликів на YouTube.

Місто, що стало центром уваги після виходу фільму "Відьма з Блер", було місцем стількох смертей, що в'їзд до нього заборонений. Дадлітаун, розташований у лісі, який називають "Темний вхід" (Dark Entry Forest), був місцем проживання для багатьох нещасних сімей ще з 1700-х років. Проте з 1899 року в місті більше не було жодного жителя. Тепер поліція патрулює моторошні лісові масиви, які закриті для відвідування.

У 1740-х роках члени сім'ї Дадлі оселилися в частині Корнуолла, штат Коннектикут, і назвали це місце на свою честь — Дадлітаун. Любитель історії MrBallen назвав це містечко "небезпечним місцем". За його словами, проблеми почалися після того, як 1759 року поселенець Натаніель Картер переїхав до міста і захворів на холеру. Бідоласі було настільки погано, що хвороба поширилася і вбила шістьох членів його сім'ї. Його родичі, що залишилися, покинули місто, але були вбиті, коли прибули на нові землі в Нью-Йорку.

Уперше нещастя почалися в 1740-х роках Фото: YouTube

Ситуація погіршилася після того, як 1792 року ще одна людина, Гершон Голлістер, померла після того, як, за чутками, впала з недобудованого будинку свого сусіда Вільяма Таннера. Другий чоловік збожеволів і став одержимий дивними істотами, що бродять ночами в лісі. Оскільки його ніхто не слухав, Таннер став настільки божевільним, що його дочці довелося доглядати за ним до кінця його життя. Зрештою його сусід теж почав говорити, що бачив лісових істот, і чутки поширилися по всьому місту.

Ще один випадок стався 1804 року. Генерал на ім'я Герман Свіфт, який жив у Дадлітауні, побачив, як його дружину Сару Фей вдарила блискавка, коли вона стояла на ґанку їхнього будинку. Після того як вона померла, убитий горем чоловік "поспішив за нею в могилу" від розриву серця.

Протягом наступних 95 років невдачливі жителі міста пережили ще незліченну кількість смертей, а деякі безслідно зникали в ночі. Паралельно з цим чутки про істот, що ховаються в навколишніх лісах, ставали дедалі гучнішими й нав'язливішими. До 1899 року останній житель Дадлітауна був або мертвий, або перебрався в інше місце.

1918 року доктор Вільям Кларк вирішив облаштувати в пустельному лісі другий дім. Однак це тривало недовго. Одного разу, повернувшись із поїздки з Нью-Йорка, він застав свою дружину в тривозі через тих самих дивних істот у лісі. Кларк швидко забрався звідти, але допоміг заснувати Асоціацію лісу Темного входу, щоб допомогти зберегти залишки місця проживання і навколишній ліс.

Жителі постійно говорили про дивних істот у "проклятому" лісі Фото: 20th Century Fox

Видання Daily Star зазначає, що в наші дні від самого міста залишилися лише підвали і погані спогади, а відтоді як у 1980-х роках тут часто відбувалися акти вандалізму, відвідувати його стало заборонено. Ті деякі, кому вдається вислизнути від патрульних поліцейських, кажуть, що відчувають дотики "фантомних рук". Вихід фільму "Відьма з Блер" 1999 року знову викликав неабиякий інтерес до Дадлітауна, і легенди про нього продовжили поширюватися.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдери планують будувати підземні бункери по всьому світу. На думку фахівців з Bulletin of the Atomic Scientists, загроза ядерної війни стала вищою, ніж за останні десятиліття, а людство переживає "момент історичної небезпеки".

Також стало відомо, що влада села придумала, як відігнати "злих" духів після загадкових смертей. Жителів попередили, що 8, 14 і 15 числа кожного місяця не можна приводити худобу і приносити рис, лісові трави, дрова, землю і каміння. Відвідувачі села теж повинні дотримуватися нових вимог.