Банда пенсіонерів: поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років

Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.

Поліція Італії заарештувала банду з шести ймовірних грабіжників віком 60-70 років, відомих у злочинному світі Риму. Чоловіки здійснили серію збройних пограбувань поштових відділень у місті. Про це пише The Guardian.

Ватажками банди були 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець", який прославився в середині 1990-х років після витонченого пограбування банку в районі Іспанських сходів, та інший 75-річний чоловік, ім'я якого не називають. Співробітники поліції думають, що він відповідав за спостереження.

Ще один 68-річний спільник, імовірно, був головним відповідальним за пограбування, а іншому 66-річному чоловікові було доручено дістати дублікати ключів від задніх дверей поштових відділень. У банді пенсіонерів були ще "фахівці". Двоє мулярів віком близько 50 років свердлили отвори в стінах, працюючи ночами або у вихідні дні, щоб полегшити злодіям доступ.

Імовірно, люди похилого віку винні в крадіжці майже 200 000 євро (майже 8,3 млн гривень) з поштового відділення в районі Сан-Джованні в травні минулого року. Тоді двоє літніх чоловіків, озброєні пістолетами, увійшли через чорний хід і погрожували співробітнику, який завантажував гроші в банкомат.

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За даними італійських ЗМІ, ще одне заплановане пограбування було зірвано, оскільки 66-річний член банди страждав на нетримання сечі і потребував операції на простаті.

Серія злочинних діянь, які були зняті на камеру, завершилася після невдалої спроби обчистити поштове відділення в районі Дон Боско (розташований на південь від Риму). Усіх шістьох заарештували за звинуваченням у збройному пограбуванні.

Повідомлялося, що ймовірні грабіжники були "старими знайомими" поліції в злочинному світі італійської столиці. У 1995 році елегантно одягнений Де Вітт взяв у заручники 15 банківських службовців, увійшовши у відділення Credito Italiano за допомогою набору копій ключів під час обідньої перерви і погрожуючи їм зброєю. Тоді він зміг піти з грошима.

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