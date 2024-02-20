Дівчина показала секретну кнопку в авто, про яку мають знати всі водії (відео)

За словами блогерки, цей лайфхак може врятувати багатьох водіїв у тому випадку, якщо зламався ключ.

Блогерка на ім’я Мері показала секретну кнопку в автомобілі, про яку мають знати всі без винятку водії. Корисним лайфаком дівчина поділилася на своїй сторінці в TikTok, де за нею стежать понад 220 тисяч осіб.

У кадрі Мері наочно продемонструвала, як відімкнути автомобіль за допомогою механічного ключа, якщо електронний перемикач не працює.

"Націльтеся на маленький отвір під дверною ручкою, відчиніть його за допомогою ключа та знайдіть замок усередині. Потім вставте ключ і поверніть його по колу, щоб відімкнути двері", — пояснила блогерка у своєму відео, що зібрало тисячі вподобайок і схвальних реакцій.

За словами експертки з водіння, ця порада може врятувати багатьох водіїв у тому випадку, якщо електронний ключ перестав працювати.

До речі, це ще не все, чим Мері допомогла своїм шанувальникам. У її відео були й інші поради, зокрема, як налаштувати дзеркала заднього виду так, щоб вони були максимально ефективними, а також як безпечніше їхати заднім ходом.

"Відрегулюйте ліву дверну ручку до правого нижнього кута дзеркала заднього виду, а праву дверну ручку перемістіть до лівого нижнього кута правого дзеркала заднього виду. Так огляд буде найкращий", — пояснила користувачка TikTok.

Її короткий ролик швидко став вірусним, зібравши понад 17 тисяч переглядів, а також кілька сотень вподобайок і репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про популярну американську блогерку Мінді Макнайт, яка часто ділиться корисними порадами та хитрощами на своїй сторінці в TikTok із 642 тисячами підписників. В одному з відео жінка розповіла глядачам, що знайшла приховану кнопку на пральній машинці, яка допомагає уникнути неприємних запахів.

Також ми розповідали про блогерку Анжел Софію з Великої Британії, яка поскаржилася на таємничий збій у своєму iPhone. Дівчину впродовж п’яти років мучить будильник, який вмикається щодня рівно о 9:25 ранку, хоча вона його ніколи не виставляла на цей час і гадки не має, як вимкнути.