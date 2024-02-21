Тягне на світовий рекорд: чоловік виловив гігантську доісторичну рибу (фото)

Дейв Міллер із США, попри несприятливі погодні умови, спіймав величезного африканського помпано вагою 4,5 фунта.

Досвідчений рибалка Дейв Міллер виловив у прибережних водах Мексиканської затоки біля Флориди (США) величезну доісторичну рибу – африканського помпано. Цілком можливо, що це стане новим світовим рекордом, пише видання Miami Herald.

На початку лютого Міллер та його команда, попри несприятливі погодні умови, вийшли в море на борту своєї 31-футової яхти Contender. Під час експедиції вони планували обстежити мілину на відстані близько 45 миль від берега.

"Шукали місця концентрації корму, але спочатку нічого не виявили, тому вирушили далі. Потім у нас виникли проблеми з акулами! Щоразу, коли ми підсікали рибу, її атакували ці хижачки. Деякі з них були вагою близько 30 фунтів, а то й ще більшими", – розповідає Міллер.

Африканський помпано важить 4,5 фунта (близько 2 кг) – це потенційний світовий рекорд Фото: Facebook

Щоб впоратися з проблемою, команда занурила наживку в товщу води. Оскільки африканські помпано водяться на різних глибинах, це не мало стати перешкодою.

Невдовзі членам експедиції таки пощастило впіймати величезну доісторичну рибу.

"Під час сутички один з наших рибалок зламав вудилище. Риба люто чинила опір, пірнаючи в глибину, але після 20-25-хвилинної боротьби ми побачили велику сріблясту тінь на поверхні води", – згадує Дейв.

Коли вони підняли здобич на борт, то побачили величезного африканського помпано вагою 4,5 фунта (близько 2 кг) – це потенційний світовий рекорд і до того ж перша риба цього виду, що підпадає під категорії рекорду, спіймана в Мексиканській затоці.

Члени експедиції прагнуть зберегти популяцію цих риб Фото: Facebook

За словами членів експедиції, було щонайменше дві причини успіху. По-перше, вони провели ретельну розвідку та визначили місце концентрації риби. По-друге, адаптували методи лову до погодних умов і можливих проблем з акулами.

"Ми покладаємося на свій досвід та інтуїцію, а не просто їдемо кудись і сподіваємось, що там буде риба. Попередньо проводимо дослідження й ухвалюємо зважені рішення. Африканські помпано – чудова риба, і ми хочемо зберегти її для майбутніх поколінь", – додає Міллер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 34-річного рибалку Гектора Родрігеса, який виловив рідкісного атлантичного лосося під час риболовлі в Лондоні. Це одна з перших подібних знахідок за останні 200 років. Чоловік спіймав цю 3-фунтову (1,36 кг) рибу в притоці Темзи — річці Вондл. Тепер екологи сподіваються, що популяція атлантичного лосося, який перебуває під загрозою вимирання, можливо, із часом відновлюється у цій водоймі.

Крім того, рибалка Ллойд Вотсон із Великої Британії впіймав у штучному озері Чу-Веллі, що поблизу Бристоля, щуку з рекордною вагою — 47 фунтів 5 унцій (майже 22 кг).