"Плакала в істериці": дівчині зробили на руці тату, якого вона не хотіла (відео)

За словами TikTok-блогерки, колір та розташування елементів візерунка були не такими, як вона собі уявляла.

Блогерка, яка не називає свого справжнього імені, вирішила зробити на руці татуювання, але щось пішло не так й реальність перевершила її очікування у найгіршому сенсі. Про свій невдалий досвід вона розповіла в одному з останніх відео у TikTok.

Дівчина каже, що ретельно готувалася до цієї події, провівши рік в пошуках професійного майстра, а днями вирушила в Нью-Йорк, щоб нарешті втілити свій задум у життя.

Витративши на послугу велику суму грошей, вона очікувала побачити шедевр, однак результат її розчарував.

"Нещодавно зробила невдале татуювання. Навіть не хочу говорити, скільки я за це заплатила. Коли майстриня повернулась й показала мені готовий малюнок, то моєю першою реакцією було: "Матір Божа, це не те, що я хотіла". Повернулася до квартири брата й просто істерично плакала на самоті. Чесно кажучи, це непогане татуювання, воно могло бути набагато гіршим, принаймні це не якась випадкова помилка. Та річ у тім, що я просила про інше", – розповідає блогерка.

Дівчина каже, що ретельно готувалася до цієї події, провівши рік в пошуках професійного майстра. Фото: TikTok

За її словами, колір та розташування елементів візерунка були не такими, як вона собі уявляла.

"Розумію, що частково в цьому є і моя вина. Все зводиться до того, що я занадто довіряла майстрові", – додає користувачка TikTok.

Її історія отримала широкий відгук серед фоловерів, які поділилися своїм досвідом та порадами.

"Шкодувати про татуювання в перші пару тижнів – це реальність"

"Якщо ви хочете зробити перше татуювання у популярного художника в інтернеті, будь ласка, спочатку обговоріть ціну і поспілкуйтесь з людьми, які вже мають татуювання"

"Не повертайтеся до цього майстра. Знайдіть іншого, який все переробить"

"Це так легко виправити! Ви можете замалювати його, зробивши кращий дизайн"

"Я тату-майстер зі стажем. Таке тату не може коштувати дорого, бо це робота учнівського рівня. Але я рада, що ти тепер щаслива"

До речі, це уже не перший подібний випадок. Туристка Кейт зробила красиве тату арабською мовою, але дарма не поцікавилась перекладом. Мандрівниця пояснила, що побачила такий самий напис на ринку в Марокко. У коментарях під її відео юзери почали насміхатися та іронізувати.

Крім того, Фокус писав про інфлюенсера Квеста Ґалліфорда із Лас-Вегаса (США), який прославився завдяки своїй невгамовній пристрасті до татуювань. Починаючи з 2009 року, чоловік витратив понад 70 тисяч доларів на малюнки по всьому тілу. Нещодавно він учергове здивував своїх підписників у TikTok, зробивши ризиковане татуювання на очах.