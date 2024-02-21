Чоловік знайшов свій минулорічний лотерейний білет і виграв автомобіль

Лукас Свартаут спочатку хотів відмовитися від призу, але дізнавшись, що лотерея бере на себе всі витрати зі сплати податків, став щасливим володарів новенького пікапа.

Житель штату Небраска, США, прибираючи в бардачку свого автомобіля, виявив куплений торік лотерейний білет, який зрештою приніс йому виграш у вигляді нової вантажівки. Про це пише UPI.

Лукас Свартаут із Норт-Платт розповів представникам лотереї Небраски, що купив скретч-білет Truck$ & Buck$ у магазині Kwik Stop на Саут-Джефферс-стріт у Норт-Платт на початку осені й поклав його в бардачок на потім.

За словами американця, він забув про білет до початку цього місяця.

"Я прибирав у бардачку. Я шукав VIN-номер свого іншого автомобіля і знайшов там білет без подряпин", — сказав Свартоут.

Чоловік стер захисний екран і дізнався, що виграв головний приз: пікап Ford F-150 XLT 4x4 Crew Cab Flex Fuel 2023 року випуску.

За його словами, він не був упевнений, що залишить призовий автомобіль собі, доки не дізнався, що лотерея бере на себе витрати зі сплати податків і реєстраційних зборів.

"Це набагато тільки покращує ситуацію. Коли дізнаєшся, що до цього не додається жодних фінансових зобов'язань стає значно простіше", — сказав він.

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