Оголошена мертвою жінка ожила і почала ворушитись у морзі (відео)

Працівники моргу почули звуки та побачили, що мішок для трупів почав рухатися. Вони негайно викликали лікарів з відділення невідкладної допомоги.

У лікарні Сан-Хуан-де-Діос у Гватемалі стався жахливий інцидент: молода жінка з ознаками сильного недоїдання, яку було визнано мертвою, несподівано почала рухатися у мішку для трупів в морзі через 5 годин після констатації смерті. Про цей випадок написало видання Azteca Guate.

За словами прессекретаря лікарні, пацієнтка була госпіталізована у "нестабільному стані" зі скаргами на церебральний параліч та напади судом. Після 30 хвилин надання екстреної допомоги її визнали померлою, адже медики не виявляли у неї жодних ознак життя, зокрема мозкової активності чи дихання.

"Після цього тіло жінки було передано до моргу в рамках встановленого протоколу", – додав прессекретар.

Однак через 5 годин працівники моргу почули звуки та побачили, що мішок для трупів почав рухатися. Вони негайно викликали лікарів з відділення невідкладної допомоги.

"Мертва" жінка несподівано почала рухатися у мішку для трупів в морзі через 5 годин після констатації смерті. Фото: Twitter

Реанімаційні заходи не дали результату, тож пацієнтку вдруге і востаннє констатували померлою. Лікарня висловила співчуття її родині та всім близьким.

Інцидент викликав обурення серед місцевих мешканців.

"Яким жахом є гватемальська система охорони здоров'я", – написав під опублікованим в соціальних мережах відео один з них. Інший дописувач захистив репутацію лікарні, згадавши випадок, коли йому врятували життя у відділенні інтенсивної терапії.

Наразі невідомо, чи буде розслідуватися цей випадок представниками місцевої влади. Пресслужба лікарні Сан-Хуан-де-Діос не коментує подробиці інциденту, посилаючись на конфіденційність персональних даних пацієнтки.

До речі, це вже не перша подібна історія. У Еквадорі під час власних похоронів ожила 76-річна жінка, яка була оголошена в лікарні мертвою. Очевидці розповідають, що "покійниця" почала стукати зсередини труни. За сім днів після цього вона все ж померла від ішемічного інсульту. Медики зазначили, що пацієнтка була під "постійним наглядом".

Крім того, Фокус писав про 90-річну бразилійку Норму Сілвейру да Сілва, яка потрапила у заголовки мас-медіа після "воскресіння з мертвих". Медики з лікарні Сан-Хосе у Великому Флоріанополісі констатували її смерть від інфекції 25 листопада об 23:40. Після чого тіло жінки доправили у крематорій, де один з працівників випадково помітив, що вона насправді жива.