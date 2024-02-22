17 років бездіяльності: затонуле біля узбережжя судно назвали "бомбою уповільненої дії"

Корабель MS Sea Diamond був пришвартований на боці протягом останніх 17 років і з нього повільно витікали забруднювальні речовини в навколишні води.

Судно MS Sea Diamond гниє на узбережжі Санторіні в Греції вже майже два десятиліття, і місцеві жителі вимагають його утилізації. Про це пише Daily Star.

Розгнівані місцеві жителі грецького курорту звернулися до чиновників із вимогою розібратися із затонулим круїзним судном, оскільки воно являє собою "бомбу уповільненої дії".

Судно MS Sea Diamond сіло на мілину біля узбережжя грецького острова Санторіні 2007 року з 1195 пасажирами на борту. Усіх, крім двох осіб, евакуювали, а Жана Аллена і його доньку Мод вважали загиблими, хоча їхні тіла так і не було знайдено.

Судно було пришвартоване на боці протягом останніх 17 років, і з нього повільно витікали забруднювальні речовини в навколишні води. Однак тепер місцевим жителям це набридло. Вони звернулися до чиновників з вимогою розібратися з цією проблемою, поки не стало надто пізно. Перші заяви про підняття судна представники уряду зробили ще 2017 року.

На судні перебували "сотні" кубічних метрів забруднювальних речовин Фото: Reddit

"Затонулий корабель залишається на морському дні й продовжує забруднювати його, повільно, але вірно, щоденно розмиваючись, і будь-якої миті він може спричинити незліченну екологічну катастрофу", — писали люди в листі, направленому до спеціального постійного комітету парламенту з охорони довкілля.

Лабораторія управління токсичними й небезпечними відходами Технічного університету Криту підтвердила, що на судні перебували "сотні" кубічних метрів забруднювальних речовин, включно з пальним, рідиною для акумуляторів, мідними кабелями та кількома небезпечними хімікатами. Фахівці заявили, що будь-яка подальша затримка призведе до ще більшого "руйнування" району.

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