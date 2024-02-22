Ні електрики, ні води: в Англії не можуть продати "найсамотніший будинок" (фото)

Котедж був побудований для залізничників у 1940-х роках. Останні власники отримували електрику від вітряка, а воду возили на трейлері.

Три котеджі Blea Moor Cottages, прозвані "найсамотнішим будинком Британії", були зняті з продажу, у віддалених володіннях у Північному Йоркширі (Англія). У будинках немає ні електрики, ні води. Про це пише Daily Star.

Будівлі продавали за низькою ціною, розраховуючи на їхню унікальність і привабливість для потенційних комерційних можливостей.

Агенти з нерухомості підтвердили в середу, 21 лютого, що занедбаний котедж із трьома спальнями, в якому немає ні електрики, ні води, більше не продається. Будинок Three Blea Moor Cottages було вперше виставлено на продаж влітку 2022 року за ціною 300 000 фунтів стерлінгів. У травні минулого року ціна була знижена до 250 000 фунтів стерлінгів. Однак тепер його знято з продажу агентом з нерухомості Фішером Гоппером, оскільки за два роки так і не знайшлося покупця.

Будинки розташовані поруч із найбільш ізольованою в Англії сигнальною будкою на залізничній лінії Сеттл — Карлайл і за 20 хвилин пішки від найближчої стоянки. В одній спальні можна побачити блакитні килими і шпалери від верху до низу, які лущаться через, схоже, серйозне ураження цвіллю. В інших було використано фіолетовий і зелений тони.

Одна з кімнат Blea Moor Cottages Фото: SWNS

Найдоглянутішою кімнатою залишилася кухня з великою плитою і голими цегляними стінами. Попередні власники отримували електрику від вітряка, а воду возили на трейлері. Потенційним покупцям сказали, що їм знадобиться повнопривідний автомобіль або квадроцикл, щоб дістатися до будинку, оскільки він розташований на віддалі.

"Цей будинок являє собою цікаву інвестицію з цілою низкою потенційних комерційних можливостей: приватний будинок для відпочинку, унікальна пропозиція в стилі AirBnB, бунгало або зупинка для перекусу на маршруті Yorkshire 3 Peaks Challenge. Плани залежатимуть від необхідних погоджень — це в самому серці Національного парку — але для правильного покупця з баченням тут є великий потенціал", — заявляли агенти з нерухомості Fisher Hopper, виставляючи будинок на продаж.

Кухня з великою плитою і голими цегляними стінами Фото: SWNS

Котедж був побудований для залізничників компанією London, Midland and Scottish Railway у 1940-х роках. Це єдине житло, яке вціліло.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка прожила на віддаленому райському острові безкоштовно 2 тижні. Дівчина відпочивала від сучасних зручностей. Брук Меган вирішила жити на віддаленому острові, де проживає всього близько 80 осіб, прала одяг у колодязі і лазила по деревах за кокосовими горіхами.

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