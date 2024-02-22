Офіціантка, яка отримала 4 тисячі доларові чайових, поїхала в тур Європою (фото)

Задля реалізації мрії дівчина пожертвувала багатьма речами: перестала ходити на вечірки та вечеряти з друзями, а також купувала лише усе найнеобхідніше.

22-річна Ханна Девіс з міста Лексінгтон-Парк (штат Меріленд, США) три місяці наполегливо працювала офіціанткою, щоб зібрати кошти на свою заповітну мрію – тур по Європі. Про це пише видання Daily Mail.

Дівчина проводила на роботі по 12 годин щодня з середи по неділю, відкладаючи майже всі зароблені чайові. За цей час їй вдалось накопичити майже 4 тисячі доларів.

Зібраних заощаджень Ханні вистачило на квитки та проживання під час тижневої соло-подорожі шістьма європейськими країнами: Грецією, Австрією, Італією, Мальтою, Кіпром та Іспанією.

"Я завжди мріяла побувати в Європі й вирішила взяти справу у свої руки", – зізнається вона.

Зібраних заощаджень Ханні вистачило на квитки та проживання під час тижневої подорожі. Фото: Instagram

Щоб бачити свій прогрес, американка зберігала зароблені чайові у великій скляній банці. Коли тара повністю наповнилась грошима, вона розбила її молотком й підрахувала загальну суму.

"Я працювала повний робочий день, відкладаючи майже всі зароблені чайові, щоб потім витратити їх на відпочинок. Мені знадобилося три місяці, щоб зробити цю поїздку можливою", – каже Ханна.

Задля реалізації мрії офіціантка пожертвувала багатьма речами: перестала ходити на вечірки та вечеряти з друзями, а також купувала лише усе найнеобхідніше. Фото: Instagram Задля реалізації мрії офіціантка пожертвувала багатьма речами: перестала ходити на вечірки та вечеряти з друзями, а також купувала лише усе найнеобхідніше. Фото: Instagram

Задля реалізації мрії офіціантка пожертвувала багатьма речами: перестала ходити на вечірки та вечеряти з друзями, а також купувала лише усе найнеобхідніше.

Навіть під час самої поїздки Девіс дотримуватися суворої економії: зупинялась в дешевих хостелах, сама готувала їжу, користувалась автобусами замість потягів. Втім, це анітрохи не завадило їй отримати море яскравих вражень, побачити чимало визначних пам’яток, позасмагати на сонці та завести нових знайомих.

Під час самої поїздки Девіс дотримуватися суворої економії: зупинялась в дешевих хостелах, сама готувала їжу, користувалась автобусами замість потягів Фото: Instagram

"Кожна мить цієї подорожі для мене дорогоцінна, бо я завжди мріяла подорожувати, і досягнення мети стало чимось особливим! Це був найщасливіший час у моєму житті", – ділиться емоціями Ханна.

Дівчина прагне надихнути й інших людей. Своїм прикладом вона доводить, що не обов’язково бути мільйонером, аби мандрувати світом.

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