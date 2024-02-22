"Чорна піраміда": на знімках з Google Maps помітили "секретну військову базу" (фото)

Агент контррозвідки Даг Матшлер вважав, що знайшов таємний урядовий об'єкт, але не зміг довести цього. Нещодавно користувачі Reddit натрапили на знімки, які знову повернули інтерес до давніх чуток.

Протягом десятиліть вважалося, що американська база, прозвана "Чорною пірамідою", розташована глибоко під землею в самому серці Аляски (США), але нещодавно дослідники Google Maps вважають, що змогли знайти її. Про це пише Daily Star.

Прихований під землею урядовий об'єкт десятки років пов'язують із різними теоріями змови. За легендою, гігантська піраміда схована в глибині дикої природи Аляски й в ній розташована надсекретна військова база.

Видання зазначає, що вважається, що об'єкт перевершує за розмірами піраміди Гізи в Єгипті, але офіційних підтверджень з боку Сполучених Штатів ніколи не було. Однак торік колишній агент контррозвідки Даг Матшлер "підірвав" соцмережі, зізнавшись, що справді зміг знайти його на карті.

"Коли я розкладав карти, там була одна ділянка, яку було закреслено, і на ній було написано, що ця ділянка не досліджена до теперішнього часу. З моїм досвідом роботи в контррозвідці я зрозумів, що вони щось приховують", — говорив агент.

Багато людей думають, що побачили частину колишньої шахти Фото: Reddit Деякі люди вірять, що натрапили на "Чорну піраміду" Фото: Reddit

1992 року в Китаї стався найбільший в історії підземний вибух, який у 70 разів перевищив потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму. За повідомленнями, ударні хвилі відчувалися аж до Аляски, їх зафіксували прилади, що аналізують землетруси, а місцевий новинний телеканал повідомив про моторошну знахідку. Вони стверджували, що на приладах було виявлено гігантську підземну піраміду. І ось тепер, у 2024 році, схоже, що це місце нарешті було знайдено на Google Maps.

На сайті Reddit кілька користувачів помітили, що поруч із колишнім місцем розташування шахти Nixon Fork із землі з'явився гігантський трикутник. Поруч із ним розташована злітно-посадкова смуга колишнього аеропорту, а дорога веде прямо до цього дивного місця. На багато кілометрів навколо не видно ні міст, ні населених пунктів. Багато користувачів форуму вирішили, що це частина колишньої шахти, але є й ті, хто вірить у те, що "Чорна піраміда" знаходиться десь там.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдери планують будувати підземні бункери по всьому світу. На думку фахівців з Bulletin of the Atomic Scientists, загроза ядерної війни стала вищою, ніж за останні десятиліття, а людство переживає "момент історичної небезпеки".

Також стало відомо, що затонуле біля узбережжя судно назвали "бомбою уповільненої дії". Корабель MS Sea Diamond був пришвартований на боці протягом останніх 17 років і з нього повільно витікали забруднювальні речовини в навколишні води.