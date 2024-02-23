Ідеальний екземпляр: пса рідкісної породи оцінено в 120 тисяч доларів (фото)

Господар собаки стверджує, що витрачає на його харчування близько 350 доларів щомісяця. У раціон входить сире м'ясо, морква та грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.

У Колумбії живе пес на ім'я Роуп Дедді, який вважається одним з найдорожчих у світі представників своєї породи – його вартість сягає 120 тисяч доларів. Про це пише видання Oddity Central.

Роуп Дедді належить до рідкісного різновиду французьких бульдогів – Big Rope, які вирізняються компактним міцним тілом, великою квадратною головою та короткою шерстю.

Господар песика Джуліан Монтойя стверджує, що його домашній улюбленець втілює всі найкращі риси породи, зокрема має красиву кремово-коричневу шерсть та неймовірні золотисті очі.

Господар песика Джуліан Монтойя стверджує, що його домашній улюбленець втілює всі найкращі риси породи. Фото: Instagram

Однак доглядати за Роуп Дедді й задовольняти всі його потреби – справа не з дешевих. Джуліан каже, що витрачає близько 350 доларів на місяць на харчування песика, що включає сире м'ясо, моркву та грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.

Згідно з дослідженням Американського кінологічного клубу (AKC), за останнє десятиліття кількість французьких бульдогів у світі зросла більш ніж на 1000%, що допомогло цій породі собак витіснити золотистого ретривера з позиції найпопулярнішої породи собак у світі.

Однак ця раптова популярність спричинила погіршення генетичної структури породи: представники виду стали худішими та довшими, що вважається недоліком. Саме тому екземпляри з ідеальними характеристиками, як Роуп Дедді, стали дуже дорогими.

До слова, у США попит на французьких бульдогів з характеристиками Big Rope подвоївся, і ця тенденція зараз спостерігається також у Латинській Америці, що, безсумнівно, вплине на збільшення їхньої вартості.

Доглядати за Роуп Дедді й задовольняти всі його потреби – справа не з дешевих. Фото: Instagram Доглядати за Роуп Дедді й задовольняти всі його потреби – справа не з дешевих.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Метта Дорніка з Лос-Анджелеса, який став свідком курйозної сцени зі своїм домашнім улюбленцем. Чоловік почув дивні звуки з ванної, що нагадували плач, зайшов туди й не повірив своїм очам. Цей кумедний ролик зібрав 13 мільйонів переглядів, а також тисячі реакцій, вподобайок та коментарів.

Крім того, ми писали про ньюфаундлендських тер’єрів Лео й Тедді, які важать близько 70 й 75 кілограмів. Гігантські собаки, яких часто плутають із ведмедями, стали знаменитостями в містечку Лахольм, що у Швеції. 44-річна власниця велетнів, бібліотекарка Санела Бекович, навіть придбала нову машину, яка б їх вміщала.