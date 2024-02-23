Прозвали "Дід": 106-річний чоловік закінчив середню школу з почесним дипломом (відео)

Фред Аллен Смоллс став справжньою зіркою в соціальних мережах завдяки своїй онучці Бірделлі Кінні.

У США 106-річний житель Південної Кароліни успішно закінчив середню школу й отримав відповідне свідоцтво. На церемонії йому також було вручено почесну грамоту від школи. Про це пише UPI.

Фред Аллен Смоллс, якого прозвали "Дід", був нагороджений почесним дипломом середньої школи Джорджтауна. На церемонії були присутні понад 100 осіб.

Смоллс народився 5 лютого 1918 року в районі Плантерсвілл округу Джорджтаун і залишив школу після восьмого класу, щоб переїхати до Вашингтона і допомагати утримувати свою сім'ю. Його онука, Бірделла Кінні, понад рік намагалася допомагати своєму дідові отримати заповітний диплом. Вона також допомагала з організацією святкової церемонії, на якій виступили окружний суперінтендант Кіт Прайс і мер Джорджтауна Керол Джейро.

Кінні знімала на відео улюблені заняття Смоллса, зокрема спортивні змагання і проведення часу з собакою Беллою. Дівчина публікувала їх у TikTok. Завдяки цим відео Смоллс потрапив у статтю NBC News про чорношкірих столітніх людей похилого віку, які стали знаменитостями в соціальних мережах.

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