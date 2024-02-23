Все втрачено: домівки жителів колись популярного курорту поглинає море (фото)

Коштів на порятунок селища в місцевому бюджеті не передбачено, тому, найімовірніше, найближчим часом воно буде оголошене небезпечною зоною для життя людей.

Приморський курорт на сході Йоркширу (Велика Британія), який колись був магнітом для туристів, поступово перетворюється на "місто-привид" через стрімку ерозію скелі, на якій він розташований. За словами фахівців, будинки місцевих мешканців будь-якої миті можуть обвалитися в Північне море. Про це пише видання Daily Record.

Свого часу селище Скіпсі Сендс було улюбленим місцем відпочинку для британців, проте зараз курорт спорожнів, перетворившись на пустку з низкою занедбаних будівель з дошками на вікнах.

Знаменитий місцевий парк на краю скелі теж переживає не найкращі часи. Торік журналісти описували його як занедбане місце без туристів, де з 1980-х майже не проводилося ані модернізації, ані реконструкції.

Свого часу селище Скіпсі Сендс було улюбленим місцем відпочинку для британців. Фото: Reach PLC

"Це дуже сумна картина. Здається, ніби час зупинився в минулому столітті", – ділиться враженнями репортерка Меган Баннер.

Експерти дуже стурбовані швидкими темпами руйнування скелі в Скіпсі Сендс, адже частина берегової лінії вже зникла під водою. Якщо ерозію не зупинити, колись квітучий курорт невдовзі просто зникне з лиця землі.

"Мешканці живуть під постійною загрозою, бо частина будинків та інфраструктури може провалитися в море будь-якої миті. На жаль, тут уже нічого не врятувати", – стверджує голова міської ради.

Чиновники неодноразово намагались розв'язати цю проблему, але їхні спроби виявилися марними. Коштів на порятунок селища в місцевому бюджеті не передбачено, тому найімовірніше найближчим часом воно буде оголошене небезпечною зоною для життя людей.

Експерти дуже стурбовані швидкими темпами руйнування скелі в Скіпсі Сендс, адже частина берегової лінії вже зникла під водою. Фото: Reach PLC Експерти дуже стурбовані швидкими темпами руйнування скелі в Скіпсі Сендс, адже частина берегової лінії вже зникла під водою. Фото: Reach PLC

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Форест-сіті в Джохор-Бару в Малайзії, у який вклали понад 100 млрд доларів, стоїть пусткою. Спочатку проєкт замислювався як "райське місце" для багатих людей, але зараз поселення називають "містом-примарою".

Крім того, ми розповідали, що британський курорт Борнмут у 1960-х роках був одним із найпопулярніших центрів для відпочинку. Однак останнім часом ця казкова локація помітно здає позиції. Мандрівники скаржаться, що в місто не приходять інвестиції, а також помітно погіршилась сфера обслуговування і розвелося "повно дурнів та бомжів".