Незвичайне забарвлення: рибалка спіймав рідкісну рибу і встановив місцевий рекорд (фото)

Емерсон Малхолл розповів про те, як уперше побачив щось незвичайного кольору у воді. Риба майже не пручалася, що було дивно для чоловіка.

20-річний Емерсон Малхолл із Каммінга, штат Джорджія (США), рибалив на озері Бертон 21 лютого, коли його волосінь натягнулася. Пізніше співробітники Департаменту природних ресурсів штату зазначили, що риба, яку він спіймав на вудку, побила місцевий рекорд із вилову жовтого окуня. Про це пише Miami Herald.

За даними департаменту, улов хлопця становив 2 фунти і 9 унцій (майже 1,2 кг). За словами чиновників, він побив рекорд штату з вилову жовтого окуня, встановлений у 2013 році. Цей вид може вирости до 3 фунтів (майже 1,4 кг), але зазвичай його вага не перевищує фунта (450 грамів), зазначають фахівці. Ця яскраво-помаранчева риба водиться в холодних озерах, а також у річках і ставках.

За словами представників департаменту, на початку весни на озері Бертон найчастіше можна зловити рибу "трофейного розміру".

"Коли я підчепив рибу, я був збентежений, тому що вона не чинила опір, як басс, за яким я зазвичай полюю", — розповів Малхолл.

Емерсон Малголл поспішив зважити рибу Фото: Facebook Риба важила майже 1,2 кг Фото: Facebook

Потім американець побачив, як щось яскраво-жовтого кольору показалося з води. Забарвлення риби спочатку здивувало хлопця, але потім він дуже зрадів, коли до нього дійшло, що це був величезний жовтий окунь. Насамперед рибалка зателефонував своєму батькові.

"Порада старого була простою. Він сказав йти з озера і зважувати окуня на сертифікованих вагах. Я люблю говорити, що під час риболовлі не буває поганих днів, але деякі дні бувають кращими за інші. Це був, безумовно, один із таких днів", — сказав Малхолл.

Він використовував воблер Berkley Finisher, щоб зловити жовтого окуня.

Раніше Фокус повідомляв, що кіт, якого шукали 5 років, повернувся до своїх господарів. Сім'я Сміт втратила будь-яку надію знайти свого улюбленця на прізвисько Блуберрі. Однак через 5 років їм зателефонували і повідомили, що їхній кіт був помічений в іншому місті.

Також стало відомо, що велика риба пішла під воду і потягла на дно рибалку з Філіппін. Друзі займалися підводною риболовлею й один із них, зловивши рибу, пішов по дну. Чоловік знайшов свого товариша без свідомості на глибині 40-50 метрів.