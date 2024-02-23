Чоловік зруйнував весь будинок через невдале розширення підвалу (відео)

Свідки розповідають, що у домі проживала українська родина з маленькою дитиною.

У чеському містечку Колін необачний господар розвалив весь будинок. Чоловік хотів розширити низький підвал, але помилився під час проведення будівельних робіт. Про це пише місцеве видання Kolinsky denik.

Як розповіли очевидці, хазяїн хотів поглибити підлогу підвалу, однак порушив статику конструкції, що й привело спершу до тріщин на стінах, а потім й до масштабного обвалу.

Коли на місце прибули рятувальники, будівля сильно гойдалася і, попри всі їхні зусилля, невдовзі фасад таки впав.

"Спочатку ми намагалися зміцнити конструкцію, але стіни були надто пошкоджені. Дім буквально розвалився на частини на наших очах ", – розповіли пожежники.

На щастя, під час інциденту в приміщенні нікого не було, тож обійшлося без жертв.

Повідомляється, що у будинку зараз проживає українська родина з маленькою дитиною. Вони втекли від війни, домовившись з господарем про тимчасове проживання в обмін на догляд за його майном.

Місцеві жителі стверджують, що вони вже тривалий час працювали над реконструкцією підвалу, аби збільшити висоту цокольного поверху. Тепер їм доведеться шукати нове житло.

На щастя, під час інциденту в приміщенні нікого не було, тож обійшлося без жертв. Фото: Twitter

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жителя Канади з міста Монреаль, який поскаржився, що через пустощі невгамовних сусідів зверху в нього вдома обвалилась стеля. Усе, що відбувалося в ту безсонну ніч, чоловік зафіксував на камеру й опублікував у соцмережах. Щоб зупинити порушників громадського порядку, канадцю навіть довелося відключити електроенергію на щитку в коридорі.

Крім того, ми писали, як наречені провели весільну ніч у лікарняних ліжках після того, як разом із понад 30 гостями провалилися з висоти 8 метрів крізь підлогу на даху старого монастиря Джаккеріно (Тоскана, Італія), де проходила їхня весільна церемонія.