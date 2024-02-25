Хороша ознака: що насправді означають червоні очі на фотографіях

Незалежно від освітлення в кімнаті або моменту, коли людина робить знімок, на фото все одно можна помітити червоний колір очей. Однак, на думку експертів, це може бути хорошим знаком.

Червоні очі можуть зіпсувати ваші знімки, але насправді їх наявність може бути гарною новиною. На думку експертів, якщо у вас немає червоних очей на фотографіях, це може бути ознакою серйозного захворювання. Про це пише Daily Star.

Камери можуть визначити, що "відбувається за очима" людини. Спалах висвітлює внутрішню поверхню ока і дає змогу побачити червоні кровоносні судини.

Дослідження Американської академії офтальмології показало, що червоний ефект виникає, коли спалах фотоапарата висвітлює багату кров'ю сітківку.

"Якщо очі дивляться прямо в об'єктив камери і колір рефлексу в обох очах червоний, це зазвичай гарна ознака того, що сітківка обох очей не ушкоджена і здорова", — зазначають фахівці.

Спалах фотоапарата висвітлює багату кров'ю сітківку Фото: Вiкiпедiя

Відсутність червоних очей на фото також може бути попереджувальним знаком про те, що щось не в порядку. Є кілька поширених захворювань, які можна виявити таким чином, наприклад косоокість. Це, як правило, незначна проблема, що регулярно трапляється у маленьких дітей, яку можна виправити.

Однак є думка, що це може бути симптомом рідкісного виду дитячого раку, відомого як ретинобластома, який виявили батьки, помітивши очі своїх дітей на фотографіях зі спалахом. Це захворювання вражає задню частину ока, сітківку, яка посилає сигнали в мозок, допомагаючи бачити, і є небезпечним для життя. Це може виглядати як білий, жовтий або чорний відблиск на зіницях.

Якщо людина помітила біле або жовтувате світіння, відоме як лейкокорія, це може вказувати на те, що хтось страждає від безболісного захворювання очей, що повільно прогресує — хвороби Коатса. Зазвичай це захворювання вражає одне око, але якщо його не діагностувати, воно може призвести до незворотної втрати зору. Хвороба Коатса зустрічається здебільшого у вигляді спорадичних випадків, її генетична причина невідома.

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