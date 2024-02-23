"Просто зносить дах": люди здивовані тим, із чого насправді роблять родзинки (фото)

Багато людей знають, з чого робляться ласощі насправді, але в соцмережах з'являється дедалі більше користувачів, які щиро дивуються, дізнавшись про процес їх створення.

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У багатьох країнах світу родзинки є невід'ємною частиною дитячих обідів, але, виявляється, багато людей не знають, як їх роблять. Про це пише The Mirror.

Важко знайти людину, яка хоч раз у житті не куштувала родзинки. Їх часто дають дітям, але вони також часто входять до складу здорових сніданків, таких як гранола. Його можна знайти в оладках і навіть як добавку до шоколаду. Але чи знаєте ви, як роблять родзинки? Для деяких людей це може здатися очевидним, але багато хто тільки зараз дізнається правду, і це приводить їх у здивування.

Усі ми знаємо, що родзинки — це фрукт. Але деякі люди тільки зараз розуміють, чому вони ніколи не бачили родзинки не в сушеному вигляді. Ми можемо їсти сушені та свіжі абрикоси, а де ж свіжі родзинки? Як багато хто з нас уже знає, родзинки — це продукт, який виходить, коли висушують виноград. Зазвичай використовують сорт Москатель, який росте переважно в США, Туреччині, Австралії та Греції.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Ясна річ, що багато людей знали про це, але в соцмережах з'являється все більше користувачів, які навіть не підозрювали про це. Досить зазирнути на сайт X (раніше відомий як Twitter), щоб побачити людей, які абсолютно про це не здогадуються.

"Я що, єдина дурна людина, яка не знала, що родзинки — це виноград?", "Будь ласка, скажіть, що я не єдиний, хто не знав, що родзинки — це сушений виноград. Будь ласка, я не можу бути в цьому самотній!", "Це просто зносить дах. Чувак, я не знав, що родзинки — це виноград", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що перелякана домогосподарка знайшла "монстра", що живе в зливному отворі. Жінка показала, як всередині зливного отвору повільно рухається щось, схоже на незвичайний інопланетний згусток з крихітними щупальцями.

Також стало відомо, що хлопець кинув дівчину в День святого Валентина, бо вона багато їла під час вечері. Романтичне побачення закоханої пари почалося добре, але несподівано для жінки закінчилося розставанням. Вони обмінялися подарунками, а після вечері чоловік кинув дівчину за СМС.