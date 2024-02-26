Потрапили в пастку: пасажири розкішного круїзного лайнера не можуть зійти на берег

Під час мандрівки туристи відчули симптоми розладів шлунково-кишкового тракту. Зараз на кораблі проводяться додаткові перевірки.

Понад 2000 пасажирів круїзного лайнера Norwegian Dawn ("Норвезький світанок") після подорожі, що включала відвідини острова Мадагаскар, не можуть зійти на берег в Порт-Луї на Маврикії через підозру на зараження невідомим вірусом. Про це повідомляє видання Abendblatt.

Причиною запровадження карантину на борту корабля стали випадки інфікування пасажирів невідомим захворюванням. Найімовірніше, це норовірус, хоча медики не виключають, що це може бути холера.

Згідно з повідомленням, пришвартування Norwegian Dawn тепер очікується не раніше вівторка, 27 лютого. Ця новина стала неприємним "сюрпризом" для нових пасажирів, які очікують на посадку. Тепер їм доведеться залишатися в місцевих готелях, доки проблема не вирішиться.

Пришвартування Norwegian Dawn тепер очікується не раніше вівторка, 27 лютого

Своєю чергою, судноплавна компанія Norwegian Cruise Line, якій належить корабель, опублікувала офіційну заяву. У ній йдеться, що під час круїзу невелика кількість пасажирів відчула легкі симптоми шлунково-кишкових розладів. Після цього представники перевізника зустрілися з владою Маврикія, щоб підтвердити вжиті заходи задля забезпечення добробуту всіх пасажирів на борту.

"Уряд Маврикія відклав висадку і посадку пасажирів на наступний рейс на два дні – до 27 лютого 2024 року. Зараз проводяться додаткові перевірки. Щоб підтримати гостей NCL, їм буде надано безкоштовне розміщення в готелях до посадки на борт, а також ми допоможемо з перебронюванням зворотних рейсів для тих пасажирів, які зараз в очікуванні висадки", – зазначають представники компанії.

За їхніми словами, пріоритетом залишається здоров'я та безпека пасажирів та членів екіпажу, адже "NCL дотримується високих стандартів гігієни" та закликає пасажирів негайно повідомляти медиків про будь-які симптоми хвороби.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що під час 107-денного круїзу на лайнері Queen Victoria компанії Cunard Cruise Line сталося масове отруєння пасажирів і членів екіпажу. Це перетворило омріяну мандрівку на справжній кошмар: приблизно 139 осіб на борту, 123 пасажирів і 16 членів екіпажу поскаржилися на симптоми шлунково-кишкового захворювання, як-от діарея та блювота.

Також ми розповідали, як персоналу живеться на "кораблях мрії". Аніматор на круїзному лайнері розповів про переваги та недоліки життя на судні. Він показав крихітні каюти й довгі коридори на кораблі, а також розповів про їжу та покупки.