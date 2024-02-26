Крихітний британський острів став "територією-примарою" (фото)

На острів Крамонд біля узбережжя Великої Британії тепер можна потрапити тільки під час відливу.

Під час Другої світової війни біля узбережжя Великої Британії було укріплено фортифікаційними спорудами невеликий острів під назвою Крамонд. Про це пише британське видання The Sun.

Сьогодні цей острів недалеко від Единбурга нелегко відвідати, зауважує видання, оскільки він стає доступним лише під час відливу, проте всі зведені на ньому оборонні укріплення збереглися дотепер.

Фото: Google Maps

Так, величезні бетонні зубці вистилають дамбу, що з'єднує острів із материком під час відливу. Пілони встановлені для запобігання нападу кораблів і підводних човнів на гирлі річки Форт. На самому острові також побудовані бетонні бункери і вогневі точки для підготовки до будь-якого потенційного контакту з противником, а у великій цегляній будівлі знаходився прожектор, який постійно своїми променями "оглядав" дорогу вгору і вниз, щоб "переконатися, що ніхто не пересувається пішки".

Фото: The Sun

Як пише The Sun, під час війни острів залишився неушкодженим і після спорожнів, хоча тепер його можуть відвідувати туристи, коли відлив відкриває дорогу до острова.

Фото: The Sun

До початку Другої світової війни острів час від часу займали пастухи і стрільці, а в ХІХ столітті його навіть використовували як місце літнього відпочинку.

"Залишки однієї ферми, що перетворилася на будинок відпочинку, можна знайти, заглибившись у зарості дерев, а інша стоїть, розвалившись, на західних скелях", — описує його пам'ятки видання.

Хоча, можливо, Крамонд більше не є популярним місцем відпочинку, зауважує The Sun, проте одна з його головних визначних пам'яток все ще на місці. З найвищої точки острова відкриваються краєвиди на три мости — Форт, Файф і горизонт Единбурга.

Інші розваги на острові включають прогулянки пляжем, а також відвідування села острова, де є магазини і кафе. Останніми роками Крамонд приваблює дедалі більше туристів, про що вони пишуть на сайті TripAdvisor.

Що відомо про острови біля британського узбережжя

Уздовж узбережжя Великої Британії розкидано безліч інших маловідомих островів.

Піл

Розташований недалеко від узбережжя півострова Фернесс у Камбрії, де проживає лише 10 жителів. І хоча це всього кілька сімей, люди живуть тут уже понад 3000 років.

Одна з головних визначних пам'яток острова — замок Піл, який був побудований у ХIV столітті абатом Фернесс для захисту Барроу-ін-Фернесс від піратів і шотландських нальотчиків.

Крім 600-річного замку, на острові Піл також розташований паб Ship Inn. Щоразу, коли у паба з'являється новий власник, його називають "королем острова".

Канві-Айленд

Острів Канві, розташований біля узбережжя Ессекса, повністю знаходиться нижче рівня моря і відділений від материка безліччю струмків. На початку ХХ століття тут проживало всього 300 осіб, і він став популярним морським курортом з ярмарковими атракціонами і продуктовими кіосками.

Зараз тут мешкає близько 40 000 осіб, а головною визначною пам'яткою острова є Канві Вік — ділянка площею 93 гектари, що являє собою занедбаний нафтопереробний завод.

Осія

Крихітний приватний острів, куди приїжджають багато знаменитостей, включно з Ріанною, Джудом Лоу та ін. Більшість із них відвідують острів заради студії звукозапису, хоча туристи також можуть забронювати нічліг на частині острова.

Мерсі

Цей острів називають найпотаємнішим секретом Ессекса. Тут проживають лише 7000 осіб, хоча влітку сюди можуть приїжджати тисячі відпочивальників. Більшість людей відвідують острів через прекрасний піщано-гальковий пляж.

Також стало відомо, що в Англії не можуть продати "найсамотніший будинок". Котедж був побудований для залізничників у 1940-х роках. Останні власники отримували електрику від вітряка, а воду возили на трейлері.