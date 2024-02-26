Золото царів і схованки зі скарбами: якими були найсенсаційніші знахідки з металошукачем

Нещодавно двоє чоловіків виявили та продали 122 англосаксонських пенні за більш ніж 325 000 фунтів стерлінгів. Їхня знахідка стала приводом для згадування інших приголомшливих випадків.

Хітове шоу телеканалу BBC "Детектори" розповідає про пару мисливців за скарбами Маккензі Круке і Тобі Джонса та їхні подвиги. Але деякі історії з реального життя виявилися більш дивовижними, ніж сюжет передачі. Про це пише Daily Star.

Минулого тижня 122 англосаксонських пенні було продано більш ніж за 325 000 фунтів стерлінгів після того, як їх виявив дует металошукачів з Ессекса (Велика Британія). Вони пролежали там під землею з 1066 року.

Після цього випадку британські журналісти вирішили згадати про інші сенсаційні знахідки металошукачів.

Автомобільний видобуток

Коли Террі Герберт купив металошукач на розпродажі мотлоху за 2,50 фунта стерлінгів, він і уявити собі не міг, що з його допомогою він знайде найбільшу в Британії схованку з англосаксонськими скарбами.

У 2009 році він знайшов на фермерських землях поблизу Лічфілда скарб вартістю 3,3 мільйона фунтів стерлінгів, відомий як Стаффордширський скарб. У ньому було 4 600 золотих і срібних предметів.

Копати заради перемоги

1949 року брати Павло, Петко і Михайло Дейкови з Болгарії копали глину на черепичному заводі поблизу міста Панагюріште, коли натрапили на золоті предмети III-IV століть до нашої ери, що належали, як вважається, фракійським царям.

Павло, Петко і Михайло Дейкови з Болгарії Фото: Facebook

Серед предметів було неймовірне карбоване золоте блюдо, яке зараз знаходиться в музеї.

Хороший інструмент

Коли 1992 року Ерік Лоус вирушив на пошуки загубленого молотка свого приятеля за допомогою металошукача на околицях Хоксна, Саффолк, на нього чекала дивовижна знахідка.

Колишній садівник натрапив на майже 15 000 римських срібних і золотих монет і 200 інших предметів, включно зі срібним горщиком для перцю у формі жінки. Його вартість оцінили в 1,75 мільйона фунтів стерлінгів. Він також знайшов зниклий молоток.

Норвезький скарб

Дерек Макленнан знайшов 2014 року в Шотландії величезний скарб вікінгів зі 100 золотих, срібних і кришталевих предметів, відомий як Галлоуейський скарб, який оцінили у 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Дерек Макленнан знайшов 2014 року в Шотландії величезний скарб вікінгів зі 100 золотих, срібних і кришталевих предметів Фото: колаж Фокус

Ще більше скарбів вікінгів виявили Девід і Ендрю Вілан, які 2007 року знайшли в долині Йорк понад 600 срібних монет вартістю близько 1 млн фунтів стерлінгів.

Вотлінгтонський скарб срібла вікінгів, знайдений 2015 року, був оцінений у 1,35 мільйона фунтів стерлінгів.

Поле мрії

Рег Мід і Річард Майлз, у 2012 році виявили Грувілльський скарб на острові Джерсі, почувши про фермера, який знайшов кілька монет у полі. Він складався з дивовижної маси в 68 000 монет і золотих предметів, залишених кельтським племенем, яке відчуло вплив римлян. Його вартість склала 4,25 мільйона фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка, який допомагає людям повернути прикраси, прозвали "Володарем перснів". Даррен Вайлс протягом останніх 12 років повертає людям їхні загублені коштовності. Те, що колись було його улюбленим заняттям, стало роботою для цього чоловіка. Нещодавно він здійснив ювілейну знахідку.