Небувалий ажіотаж: картину продали в 1000 разів дорожче, дізнавшись правду про її автора (фото)

Під час великої експертизи, що тривала 20 місяців, фахівці експерти з'ясували, що робота належить пензлю відомого художника Рембрандта.

Картина олією 17 століття, спочатку оцінена в 14 000 доларів два роки тому, була продана майже за 14 мільйонів доларів на аукціоні Sotheby's після того, як колекціонери розкрили її приголомшливу таємницю. Про це пише Daily Mail.

Експерти визначили, що цей твір належить пензлю відомого художника Рембрандта.

Полотно під назвою "Поклоніння царів" спочатку було оцінено в 10 600-15 900 доларів 2021 року, коли аукціонний дім Крістіс (Christie's) виставив на продаж в Амстердамі. Однак на аукціоні в грудні минулого року інший торговий дім Сотбіс (Sotheby's) визначив, що малюнок є справжньою роботою Рембрандта, і ціна злетіла до 13,8 мільйона доларів.

Під час великої експертизи, що тривала 20 місяців, фахівці використовували рентгенівський аналіз та інфрачервону зйомку, а також консультувалися з провідними вченими, які вивчали творчість відомого художника.

"Поклоніння царів" спочатку було оцінено в 10 600-15 900 доларів Фото: sothebys

Видання зазначає, що оскільки деякі учасники торгів залишилися непереконаними, на аукціоні 6 грудня ніхто не наважився зробити ставку. Однак на картину був наданий секретний гарант, ціна якого склала 13,8 мільйона доларів. Покупець погодився заплатити ціну до грудневого аукціону, що означало, що полотно дістанеться йому, якщо не буде зроблено вищих ставок.

Згідно з 62-сторінковим каталогом Сотбіс, картина розміром 23х17 см вперше "побачила світ" 1955 року, коли її придбав J.C.H. Heldring в Амстердамі. Heldring в Амстердамі.

Картина розміром 23х17 см вперше "побачила світ" у 1955 році Фото: sothebys Інфрачервона зйомка виявила численні зміни в композиції Фото: sothebys

Надзвичайно прекрасний екземпляр виставлявся як справжній Рембрандт у 1950-х роках, поки німецький історик мистецтва Курт Баух не заперечив авторство в 1960 році. Аукціонний дім заявив, що це сталося тому, що німець дивився тільки на фотографію картини. Кілька разів роботу продавали на аукціонах. Однак у жовтні 2023 року після великих досліджень дослідники Сотбіс визначили, що картина належить Рембрандту, назвавши твір роботою, що має величезне значення в ранній кар'єрі художника.

Найімовірніше, картину було написано близько 1628 року, інфрачервона зйомка виявила численні зміни в композиції.

"Усі відмінні риси його стилю кінця 1620-х років очевидні як на видимій мальовничій поверхні, так і в глибинних шарах", — заявив Джордж Гордон, співголова відділу живопису Старого Майстра в Сотбіс.

Раніше Фокус повідомляв, що покинутий особняк засудженого мільйонера лякає сусідів. Палац Гамільтон колись вважався одним з найдорожчих споруджуваних приватних будинків у Великобританії. Проте через майже чотири десятиліття після початку будівництва він залишається недобудованим.

Також стало відомо, що в Англії не можуть продати "найсамотніший будинок". Котедж був побудований для залізничників у 1940-х роках. Останні власники отримували електрику від вітряка, а воду возили на трейлері.