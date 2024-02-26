Видали манери: чоловік прикинувся поліцейським заради допомоги сестрі на іспиті (фото)

Анупам Мадан Хандаре неправильно віддав честь "колегам", які були старші за нього за званням. Обман було розкрито і чоловіка затримала справжня поліція.

В Індії молодий чоловік прикинувся поліцейським з метою допомогти своїй сестрі скласти іспит. Про це пише India Times.

24-річний Анупам Мадан Хандаре зі штату Махараштра одягнув поліцейську форму, щоб передати своїй молодшій сестрі відповіді на перший із цілої серії випускних іспитів для 12-го класу. Чоловік вирішив видати себе за наглядача і проник до приміщення, де учні відповідали на запитання, щоб віддати їй аркуш із правильними відповідями.

Інспектор поліції Кішоре Шелке та його команда прибули до екзаменаційного центру для забезпечення безпеки. Побачивши своїх "старших офіцерів", Хандаре віддав їм честь.

Обман було розкрито і чоловіка затримала справжня поліція Фото: India Today

Але його вчинок викликав підозри у "старших", оскільки його привітання не відповідало протоколу, а ім'я на його уніформі було неправильно написано.

Після ретельного розслідування шахрайські дії чоловіка було розкрито, коли поліція виявила в його кишені копію контрольної роботи з англійської мови.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік підслуховував дзвінки дружини і заробив майже $2 млн. Тайлер Лаудон використовував ситуацію з віддаленої роботи своєї дружини для отримання переваг на фондовому ринку. Його кохана подала на розлучення, а сам він має виплатити величезний штраф.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.