Повернула своє: жінка пропливла 140 метрів під льодом без кисню (відео)

Валентина Кафолла встановила новий рекорд лише через кілька днів після того, як інша плавчиня пропливла 126 метрів.

В Італії відважна плавчиня побила світовий рекорд, здійснивши фрідайвінг під лід на відстань 459 футів (140 метрів). Про це пише UPI.

27-річна Валентина Кафолла одягла яскраво-помаранчевий гідрокостюм та інше спеціальне спорядження, щоб зануритися під лід у Лаго-ді-Антерсельва (Італія). Раніше спортсменка встановила рекорд з підлідного фрідайвінгу без кисню у 2017 році, але її рекорд був побитий японською плавчинею Ясуко Озекі, яка змогла подолати 413 футів (126 метрів).

Валентина Кафолла, яка має італійське і хорватське громадянство, встановила новий рекорд лише за кілька днів після того, як японка здійснила свій заплив, повідомила Всесвітня підводна федерація.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка зловив рідкісну рибу і встановив місцевий рекорд. Емерсон Малхолл розповів про те, як вперше побачив щось незвичайного кольору у воді. Риба майже не пручалася, що було дивно для чоловіка.

"Коли я підчепив рибу, я був збентежений, тому що вона не чинила опір, як басс, за яким я зазвичай полюю", — розповів Малхолл. Потім американець побачив, як щось яскраво-жовтого кольору показалося з води.

Також стало відомо, що хлопець ризикнув життям заради фотографії з акулою. Попозувавши з небезпечним морським хижаком, чоловік допоміг повернутися тварині у звичне для неї середовище проживання. Багато людей були здивовані його хоробрістю.