Дивом вижив: чоловік знайшов дев'ятимісячне немовля посеред кукурудзяного поля (фото)

Аноча Чуї почув плач дитини. Підійшовши ближче, він помітив, що з кинутої в хатині синьої сумки висунулася рука новонародженої дитини.

36-річний монтажник сонячних панелей із Таїланду знайшов дев'ятимісячне немовля посеред кукурудзяного поля та врятував його. Про це пише The Thaiger.

Аноча Чуї першим виявив дитину та негайно повідомив про те, що трапилося, міській владі, що допомогло спеціальним службам і медичним працівникам швидко зреагувати на ситуацію. Чоловік проводив установку ліхтарів на сонячних батареях для клієнта в районі Сіда провінції Накхонратчасіма, коли помітив, що із синьої заплічної сумки показалася рука новонародженої дитини.

Отримавши повідомлення, співробітники правоохоронних органів і рятувальники поспішили на місце події. Вони виявили, що немовля, загорнуте в одяг дорослого розміру, лежить усередині синьої сумки. Вони зазначили, що воно дивом залишилося живим. Завдяки швидкій координації дій його доставили в лікарню Суенг Санг для надання невідкладної допомоги.

Зараз дитина перебуває під наглядом лікарів Фото: KhaoSod

Пізніше Аноча Чуї розповів про події, що призвели до знахідки. Під час роботи він почув плач дитини, що лунав із хатини на кукурудзяному полі. Підійшовши ближче, він помітив частково розстебнуту синю сумку та руку дитини, простягнуту до нього. Здивований чоловік поспішив зателефонувати в лікарню та поліцію.

За оцінками медичного персоналу лікарні, вік дитини становить близько 39 тижнів. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів, і, як повідомляється, її здоров'я в порядку та не викликає жодних нарікань.

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