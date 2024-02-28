Безтурботний йог, який медитує за -55 градусів, викликав суперечки в мережі (відео)

Користувачі соцмереж почали бурхливі обговорення після того, як кадри з чоловіком, у якого волосся і борода вкриті снігом, облетіли інтернет.

Відеоролик із йогом у легкому одязі, який медитує посеред сніжної бурі в Гімалаях, став вірусним в інтернеті, викликавши бурхливі суперечки щодо його автентичності. Про це пише Oddity Central.

Поява штучного інтелекту і технології deepfake дала змогу створити практично все, що завгодно, і надати цьому вигляду справжності. ШІ-ведучі новин і моделі, які мають реалістичний вигляд, стали частиною цієї нової реальності, тому не можна звинувачувати людей за їхні сумніви. Як приклад можна навести вірусне відео з Індії, в якому показується йог із волоссям і бородою, покритими снігом. Чоловік медитує високо в горах під час сніжної бурі. Він виглядає настільки безтурботно, що багато хто справедливо вважає, що це постановка або результат цифрових маніпуляцій штучного інтелекту.

Бурхливі обговорення навколо вірусного відеоролика потрапили в національні заголовки газет в Індії, і Kaulantak Peeth, духовна організація в Куллу, штат Хімачал-Прадеш, була змушена виступити із заявою про те, що ці кадри є справжніми. Судячи з усього, йог у ролику, якого звуть Сатьєндра Натх, давно пов'язаний з організацією і медитує в Гімалаях уже понад два десятиліття.

На початку цього місяця Сатьєндра Натх і його учні вирушили на місяць у долину Серадж у районі Куллу. Одного разу, знаючи, що їхній майстер медитує високо в горах, і почувши, що на район ось-ось обрушиться снігова буря, студенти поспішили попередити його. Те, що вони виявили, викликало у них недовіру. Їхній майстер медитував за -55 градусів.

"Коли ми прийшли поговорити з Сатьєндрою Натхом, то застали його в стані глибокої медитації в засніжених горах. Тому ми вирішили записати його на відео", — каже Рахул, один із його учнів.

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