Зимувала у будинку: ведмедиця несподівано вилізла із отвору для вентиляції (відео)

Комісія з охорони дикої природи рекомендувала місцевим мешканцям у випадку виявлення диких звірів зберігати спокій та швидко покинути небезпечну територію.

Співробітники служби охорони дикої природи в Північній Кароліні (США) попросили місцевих мешканців бути обережними після того, як в одному з будинків ведмедиця вилізла із маленького вентиляційного отвору. Про це повідомляє видання UPI.

Комісія з охорони дикої природи Північної Кароліни опублікувала у Facebook відеозапис, на якому показано, як звір вибирається з решітки, де, вочевидь, облаштував собі притулок на зиму.

Поки що не повідомляється, де саме було знято ролик.

"Те, що спочатку може здатися просто купою кущів, норою або дуплом дерева, насправді може бути домівкою ведмедя на зиму. Якщо тварину потурбує людина, то вона може вибігти з лігва, особливо якщо всередині є ведмежата", – йдеться у дописі.

Комісія рекомендувала мешканцям у випадку виявлення ведмедів зберігати спокій, швидко покинути небезпечну територію й не турбувати їх до кінця зимового сезону.

Користувачі мережі розвинули цілу дискусію в коментарях.

"Пакуй валізи, Карен! Ми переїжджаємо до твоєї мами, поки ведмеді не покинуть свої печери"

"Я постійно чую шкрябання на горищі. Думала, що це білка. Можливо, це також ведмідь?"

"У нас одного знайшли, він крав кошики для пікніків"

"Що робити, якщо ви виявили лігво приголомшливо милих єнотів, що збудували своє гніздо на ґанку?"

"Просто треба з цим змиритися"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американку Емі Холт з Норт-Бенда (Вашингтон, США), яка стала свідком незвичайної події: великий ведмідь намагався проникнути до її будинку через дверцята для собак. Інцидент стався у середу, 7 лютого, близько 22:00. Жінка помітила звіра на своєму ґанку завдяки камері відеоспостереження. Господиня вважає, що причиною візиту незваного гостя стала годівничка для птахів, залишена на вулиці.

Крім того, лижник Тао Фенг, який спускався з однієї з трас на гірськолижному курорті Хевенлі поблизу озера Тахо, що в американській Каліфорнії, мало не врізався у чорного ведмедя. Експерти кажуть, що тварини через надлишок їжі, залишеної туристами, перестали впадати у сплячку. Тож упродовж всього року вони "активні вдень та вночі".