Тричі за чотири тижні: землетрус "переслідує" невелике село (фото)

Наразі було зареєстровано вісім підземних поштовхів поруч із поселенням, у якому мешкає трохи більше ніж 300 осіб. Три останні довели загальну кількість до одинадцяти.

Село Моверн у Шотландському нагір'ї (Велика Британія) є осередком землетрусів. 320 місцевих жителів часто страждають від підземних поштовхів. Нещодавно їхній спокій було порушено тричі за останні чотири тижні. Про це пише Daily Star.

Село стало епіцентром сейсмічної активності у Великій Британії в останній місяць. Перший підземний поштовх зафіксувала Британська геологічна служба (BGS) 1 лютого, він становив 2,8 бала за шкалою Ріхтера приблизно о 18:34, другий — 1,4 бала — стався лише кілька хвилин по тому, о 19:06.

Третій поштовх стався вчора рано вранці (27 лютого) о 05:56 ранку і становив 1,4 бала за шкалою Ріхтера. Він відчувався на глибині близько восьми кілометрів. Точне місце зафіксованого землетрусу було недалеко від дороги Сінгл-Файл, що веде до Морверна, хоча в цьому районі немає нічого, крім пагорбів і річок.

"У Великій Британії відбувається близько 300 землетрусів на рік, і північний захід Шотландії — одне з найактивніших місць. Ми живемо на динамічній планеті, тут рухається безліч плит. У гірських породах виникають напруження, земна кора рухається, і у Великій Британії час від часу напруження перевищує міцність породи, і відбувається невеликий землетрус", — говорив про цей район на початку цього року Девід Ґалловей, сейсмолог із BGS.

Більшість землетрусів у Шотландії відбувається поблизу лінії протяжністю близько 135 миль уздовж західного узбережжя Фото: Google Maps

Співробітники Британської геологічної служби також підтвердили, що більшість землетрусів у Шотландії відбувається поблизу лінії протяжністю близько 135 миль уздовж західного узбережжя, включно з Моверном. Наразі було зареєстровано вісім землетрусів у селі з початку грудня 2023 року, а три останні довели загальну кількість до 11.

На західному узбережжі за останні 60 днів було зафіксовано понад 25 землетрусів. BGS стверджує, що є й інші осередки. Найсильніший землетрус, коли-небудь зареєстрований у Шотландії, стався в листопаді 1880 року. Тоді коли в Аргайлі було зафіксовано поштовх силою 5,2 бала за шкалою Ріхтера.

Раніше Фокус повідомляв, що власник сучасного особняка, який "звисає" зі скелі, відмовився його залишати. Сильні шторми спричинили зсув ґрунту, який обвалив більшу частину берегової лінії під будинками. Однак Льюїс Брюггеман упевнений, що перебуває в безпеці у своїй оселі.

Також стало відомо, що величезне "місто" посеред моря, в якому живуть люди, може піти під воду. Споруда на воді колись була історичною пам'яткою архітектури, але тепер перетворилася на похмуру тінь колишньої величі. З 300 км доріг придатними залишилися тільки 45.