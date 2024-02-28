"Не могла стриматись": матір одягнулась як наречена на весілля свого сина-гея (фото)

Пані Джоді зізналась, що найголовніше для неї – це щастя її дітей.

На весіллі американців Джеффрі та його обранця Жоао уся увага дісталася мамі нареченого – пані Джоді. Замість традиційної сукні жінка вирішила вдягнути блакитну бальну сукню з діадемою та білими рукавичками. Її фото у такому незвичному вбранні зібрало понад 2 мільйони переглядів у TikTok.

За словами матері, у запрошенні на весілля її сина був вказаний дрес-код "На сцену наречену", тож вона вирішила сприйняти це буквально й одягнути справжню весільну сукню.

До слова, 36-річний Джеффрі та 32-річний Жоао познайомились у застосунку Tinder у 2020 році. Закохані хотіли, аби їхнє весілля запам’яталося гостям яскравими та екстравагантними образами.

36-річний Джеффрі та 32-річний Жоао познайомились у застосунку Tinder у 2020 році. Фото: John Carrithers

На церемонію одруження гей-пара обрала класичні чорні костюми, однак на бенкеті перевдяглись. Зокрема, Джеффрі вдягнув рожевий оксамитовий піджак з величезною діамантовою брошкою, а його чоловік Жоао – білі штани з пончо, прикрашеним блискітками та бахромою.

"Моєю мрією завжди було побачити одружених гостей у їхніх власних весільних сукнях. Дві мої найкращі подруги навіть одягли свої старі плаття зі шкільного випускного – зі стрічками та блискітками!" – каже наречений.

Однак найбільше уваги під час церемонії дісталось саме мамі Джеффрі у незвичному весільному вбранні.

"Я просто не змогла втриматися, коли побачила цю чудову блакитну сукню в магазині", – жартує Джоді й додає, що найголовніше для неї – це щастя її дітей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дівчину з Атланти, яка пішла на побачення з хлопцем й несподівано дізналась, що він гей. У ресторан, де вони вечеряли, зайшов його бойфренд і влаштував сцену.

Крім того, весілля у Китаї закінчилось грандіозним скандалом: наречений помстився невірній коханій, публічно продемонструвавши відео, на якому вона зраджує йому з чоловіком своєї вагітної сестри.