28-річний чоловік місяцями прикидався медсестрою в лікарні

На допиті самозванець наполягав, що займався волонтерством у медичному закладі, проте суддя поставив під сумнів його версію.

28-річний Лі Вудс із Інверклайда (Шотландія) видавав себе за медпрацівника та незаконно проник до лікарні Університету королеви Єлизавети в Глазго. Чоловік був одягнений у форму й атрибутику британської національної системи охорони здоров'я NHS, пише видання Daily Record.

Як з'ясувало слідство, із березня по липень 2023 року Вудс вільно пересувався по різних відділеннях медзакладу, зокрема дитячому відділенню невідкладної допомоги та реанімації. Чоловік вільно спілкувався з персоналом і навіть просив позичити дезінфікувальний засіб, аж поки його аферу не розкрила одна зі справжніх співробітниць лікарні.

На лаві підсудних підозрюваний визнав свою провину в порушенні громадського порядку. Суддя Алан Маккей засудив його до умовного терміну в 3 місяці та наказав пройти психологічну експертизу, заборонивши видавати себе за медпрацівника, носити відповідний одяг чи розповідати стороннім особам про "досвід" роботи в лікарні. За порушення цих умов Вудсу загрожує реальне ув'язнення.

На допиті самозванець наполягав, що займався волонтерством у лікарні та мав право там перебувати, проте суддя поставив під сумнів його версію, оскільки це не пояснює наявність фальшивих документів, уніформи й іншої атрибутики.

Наступне засідання суду призначено на кінець травня.

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