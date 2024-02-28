Колишня стюардеса розповіла про таємні ознаки того, що в літаку щось не так

Багато пасажирів часто не помічають, що персонал щось турбує. Ліза Г'юз повідомила про тривожні знаки під час польоту.

Колишня стюардеса Ліза Г'юз розповіла про ознаки того, що в літаку щось не так. Вона також рекомендувала не розслаблятися і використовувати свої органи чуття. Про це пише The Mirror.

За її словами, є ознаки, на які слід звернути увагу і які можуть вказувати на те, що в літаку справді щось не так.

43-річна Ліза Г'юз, яка раніше була членом екіпажу, поділилася своїми спостереженнями, детально розповівши про те, коли людині варто починати турбуватися. За її словами, часте спілкування з кабіною пілотів може вказувати на можливі проблеми, а спілкування, що здається нерівним і прямим, також може говорити про те, що персонал щось турбує. Пасажири також можуть помітити, що члени екіпажу готують аварійне обладнання, що може означати, що скоро буде зроблено оголошення.

"Незвичайні шуми, вібрації або зміни в схемі польоту (наприклад, раптова зміна висоти) можуть вказувати на механічні проблеми. Ваші органи чуття — справді хороший індикатор того, що в літаку щось іде не так. Зміни в освітленні салону, розгортання кисневих масок або введення аварійних протоколів — це явні ознаки нещастя", — додала вона.

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Ліза також розповіла про чотири випадки, коли може знадобитися аварійна посадка. Технічні неполадки в літаку, екстрені медичні ситуації, загрози безпеці та складні погодні умови — все це може стати причиною, через яку літаку доведеться здійснити посадку перед аеропортом призначення.

Колишня стюардеса також пояснила, що якщо літаку доведеться здійснити екстрену посадку, то спочатку людей на борту сповістять про те, що відбувається, та проінформують про використання положення "скоба". У разі потреби салон буде оточено, а після приземлення, якщо знадобиться евакуація, екіпаж допоможе в цьому, щоб усі змогли покинути літак якомога безпечніше і спокійніше.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній пілот ВПС у 102 роки знову підняв винищувач у небо. Джек Хеммінгс провів у повітрі близько 20 хвилин, пілотуючи літак часів Другої світової війни. Раніше чоловік уже виконував фігури вищого пілотажу заради збору коштів для гуманітарної авіакомпанії MAF.

Також стало відомо, що незадоволені пасажири почали громити аеропорт через скасування рейсу. Люди, які очікували на свій політ, напали на обслуговуючий персонал і завдали шкоди дорогому обладнанню. Їхній рейс затримали на цілу добу, а потім і зовсім скасували.