Пасажир падаючого гелікоптера зробив відверту заяву на прощання, бо не сподівався вижити

Попри сильні пошкодження вертольота, всі шість осіб на борту вижили, проте їх довелося рятувати за допомогою автопідйомників та спецтехніки.

У колумбійському місті Медельїн сталась жахлива авіакатастрофа. Туристичний гелікоптер компанії Helitaxis, на борту якого перебувало шість осіб, несподівано впав на дах будівлі через кілька хвилин після зльоту. Про це пише видання Daily Mail.

На аматорському відео, опублікованому в мережі, можна побачити, як гелікоптер раптово нахилився вбік й на великій швидкості полетів у напрямку будівлі офісного центру. Люди на вулиці з жахом спостерігали за тим, як вертоліт врізався в стіну між двома вікнами та застряг між антеною і карнизом на висоті кількох поверхів.

Попри сильні пошкодження гелікоптера, всі шість осіб на борту вижили, проте пасажирів довелося рятувати за допомогою автопідйомників та спецтехніки. За словами очевидців, вони провели на даху будівлі майже годину, перш ніж прибули рятувальники.

Серед пасажирів були 36-річний американський турист Франциско Салас та його подруга-колумбійка Луїза Осоріо. Чоловік зателефонував в екстрені служби одразу після падіння та повідомив плутаними англійською та іспанською мовами: "Я потрапив в аварію гелікоптера. Ми дуже високо і чекаємо на поліцію та рятувальників".

Потім він у паніці зателефонував членам сім'ї, щоб попрощатися і сказати, що любить їх.

"У мене був з собою телефон, тож я набрав відеодзвінок до мами й тата. Навіть попрощався з братом. Це був дуже серйозний момент. Просто хотів подякувати всім", – розповідає турист.

Протягом 45 хвилин чекання допомоги Салас однією рукою обіймав свою супутницю, а іншою – тримався за гелікоптер, щоб не зірватися вниз.

Також на борту перебували дві жінки з Коста-Ріки: 34-річна Сенді Вільялобос Марін та 36-річна Карен Рівера Пікада. Обидві отримали легкі травми. Ще одним пасажиром був 32-річний громадянин Колумбії Хайме Андрес Ечеверрі, який працював другим пілотом в компанії Helitaxis. Чоловік зламав ногу під час аварійної посадки.

За попередніми даними, причиною катастрофи могла стати технічна несправність гелікоптера Bell 206, який зазвичай використовується в Колумбії для коротких туристичних польотів тривалістю 12-15 хвилин.

Наразі триває розслідування обставин авіакатастрофи.

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